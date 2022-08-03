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高雄新興戶所首創虛擬攝影棚 新人拍照可遨遊海內外

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁出席新興戶政LED VR虛擬攝影棚啟用活動，並為新人證婚。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁出席新興戶政LED VR虛擬攝影棚啟用活動，並為新人證婚。記者王昭月／翻攝

高雄市新興戶政事務所首開先例，結合互動科技搭建LED VR虛擬攝影棚，打造沉浸式氛圍，讓小資或無法出國民眾的新婚身影可出現在日本京都或美國紐約街頭，增添異國風情，市長陳其邁專程到場見證這項科技與浪漫的結合。

呼應2022台灣文博會與台灣設計展在高雄舉辦，高雄市青年局媒合青年設計力重塑戶政美學，幫20處戶政事務所改造結婚登記背板，其中新興戶政事務所首創虛擬攝影棚。

青年局表示，新興戶政所建置的LED VR虛擬攝影棚，搭配駁二大港橋夜景、棧貳庫白色旋轉木馬夜景、蓮池潭龍虎塔日景、美麗島捷運站光之穹頂日景等及日本京都、美國紐約市街等場景，都是超夯景點，只要按個鍵，結婚背板場景即飛躍國內外。

市長陳其邁特別出席新興戶政事務LED VR虛擬攝影棚啟用，並為新人證婚，他表，台灣文博會、台灣設計展雙展在高雄舉辦，高雄一併推出「台灣設計設計台灣」系列活動，盼設計力能融入城市日常。

青年局表示，這次戶政事務所背板改造計畫，更以城市為舞台，呈現青年設計師的多面視角，創造市政美學。青年局長張以理說，比起鋪張排場，時下年輕人更傾向將生命的重要時刻，透過設計展現簡約、個性化，讓婚姻更具紀念意義。

青年局表示，青年設計力介入戶政美學改造，即起將在鼓山、鹽埕、新興、左營、等20處戶政事務所啟動。

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