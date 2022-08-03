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鵝鑾鼻發現4千年前史前遺址 周春米爭取設展示館

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
清華大學考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址挖掘出大量史前遺物，目前暫放「鵝鑾鼻最南點工作站」持續整理研究，盼公部門兼顧史前遺址及居民生活。圖／取自清大臉書
清華大學考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址挖掘出大量史前遺物，目前暫放「鵝鑾鼻最南點工作站」持續整理研究，盼公部門兼顧史前遺址及居民生活。圖／取自清大臉書

墾丁鵝鑾鼻公園2017年進行老舊賣店改建工程時，意外發現4000年前的史前遺物，清華大學考古團隊挖掘出大量石棺、人骨、貝器等史前遺物，是太平洋島嶼最古老、面積最大的貝器加工場，但也讓賣店更新工程延宕，團隊盼兼顧史前遺址及居民生計；立委周春米昨與相關單位協調後，定年底先完成舊賣店更新，並建構成為觀光亮點的典藏展示館。

墾丁國家公園鵝鑾鼻公園因賣店建築老舊，墾管處2017年斥資億元改建為現代化綠建築，承包廠商施工時在淺層地底發現貝器工具、人骨及石棺，墾管處依文資法規定停工，委託清華大學人類學研究所副教授邱鴻霖帶領的考古團隊，於2019年起在「鵝鑾鼻第一遺址」展開為期3年的搶救考古發掘調查研究。

清大考古團隊發現，該遺址不僅是台灣首見的史前時代貝器加工地點，更是太平洋島嶼最古老、面積最大的貝器加工場，遺址中不僅出土大量墓葬外，更發現大量貝器和貝料，包含貝器的成品、半成品、胚料、加工過程廢料與相關的工具，證實史前鵝鑾鼻人具有一套獨特的貝器加工藝技術，顯示南島族群曾在4000年前與海外交流互動， 值得進一步研究。

古考團隊說，「鵝鑾鼻第一遺址」有密集人群活動時間落在4200至3800年前，墓葬出土51具，其中10具使用石板、珊瑚礁葬具，藉此可更了解史前人類的埋葬形式、文化習俗，對人體的體質特徵也可進一步研究；大量出土的文物目前暫放「鵝鑾鼻最南點工作站」持續整理研究，盼公部門兼顧史前遺址及居民生活。

周春米說，已協調墾管處於今年底前完成舊賣店更新，加速工程進度，讓在地攤商能趕在農曆新年期間營運；針對出土史前文物文資保存的議題，她會媒合墾管處、屏東縣政府與恆春鎮公所，另覓適合的公有地建置永久典藏的展示場館，讓文化資產保存與民生經濟雙贏。

清華大學考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址挖掘出大量史前遺物，目前暫放「鵝鑾鼻最南點工作站」持續整理研究，盼公部門兼顧史前遺址及居民生活。圖／取自清大臉書
清華大學考古團隊在鵝鑾鼻第一遺址挖掘出大量史前遺物，目前暫放「鵝鑾鼻最南點工作站」持續整理研究，盼公部門兼顧史前遺址及居民生活。圖／取自清大臉書

遺址 考古 墾管處

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