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人氣餐車齊聚官澳 金門打造東半島遊憩新亮點

中央社／ 金門縣3日電

金門縣政府近年重視東半島開發建設，縣府今天表示，2022首場台金餐車聯合市集「月灣市集」5日將在官澳海濱公園登場，打造和西半島不一樣的旅遊體驗，再創金門遊憩新亮點。

金門縣府發布新聞稿表示，交通部觀光局補助官澳灣口海灘與周邊環境改善工程，去年底完成，設有浮動平台、水域沙灘遊憩區、體健與兒童遊樂設施等休閒環境。縣府以協同發展觀光方式，招攬業者創業進駐，現已輔導純電卡丁車、SUP立式划槳及輕食等業者，逐漸形成遊憩市集，帶動官澳地區整體發展。

金門縣觀光處表示，5日至7日下午3時到晚間9時，在官澳灣口海濱公園推出首場台金餐車聯合市集「月灣市集」，就是縣府推出的東半島新遊程；融合美食餐車、草地音樂、互動表演及官澳灣口美景，提供遊客滿滿的口福和全新旅遊體驗。這也是今夏金門縣政府親子嘉年華系列活動之一。

觀光處指出，這次餐車大匯集，整合金門在地特色商家及台灣高人氣餐車共襄盛舉，台灣從北到南的知名餐車，包括日斤餐車、逐夢烤餅、小俠愛吃沙威瑪、尋路Find the way、樹巢Tree Nest、Walk Barista瓦克咖啡等，都將跨海而來，提供多樣化的美食餐飲。

現場同時舉辦趣味十足的親子活動，有野營包廂、SUP立槳、高粱掃帚手作等體驗活動，以及互動魔術泡泡表演等。

表演活動方面，邀請台灣嘻哈團體Sugar Daddy蜜糖老爹、抒發系歌手麻琴-Makoto、甜美小清新王喬伊Joyin 與金門在地樂團璇福Radio、自造幫、EDW樂團等，演出草地音樂會。

金門 親子 樂團

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