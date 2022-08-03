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高市府發言人張硯卿5歲就隨父親上街頭 父女都有反骨基因

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
張硯卿和父親張緒中感情好，她私下會稱呼父親「阿中」。圖／張緒中提供
張硯卿和父親張緒中感情好，她私下會稱呼父親「阿中」。圖／張緒中提供

高雄市政府發言人張硯卿從高壓的媒體工作，轉換成為市府化妝師，要快速回應輿情，和市長緊緊緊作風契合。父親是高雄市獨立總工會理事長張緒中，張硯卿5歲便跟隨父親上街頭，張緒中說「女兒敢為不公不義挺身而出，這個DNA來自於他」。

陳其邁物色市府發言人，相中32歲電視台主播張硯卿，7月初張硯卿回高雄老家時，和陳其邁約在市府面談，相談甚歡，張答應新職後才告訴家人，她將辭去媒體工作。

張緒中說，女兒之前兩度確診，他和妻子擔心女兒在異地發展健康出狀況，有鼓勵她離職回鄉喘息一下再出發，沒想到女兒隨即投入另一個熱廚房，他和妻子事後才知情。因為女兒一向獨立、有主見，他只告訴女兒，要展現專業品牌好好發揮。

重要工運、社運場合，一定看得到張緒中身影，張常上政論節目談公共議題，被視為大砲型勞運悍將。張緒中有2個女兒，張硯卿是長女，張強調，父女各有工作領域，都有獨立人格，「張硯卿就是張硯卿，別把她框架成張緒中女兒」。

張緒中、張硯卿在職場各有一席之地，父女倆感情好，張硯卿私下會喊父親「阿中」，但在家幾乎不談政治，張緒中說，他從沒問過女兒投票給誰，家人之間保有空間，不會相互干預。

張緒中說，女兒成長過程，是他投入勞工運動最忙碌時期，陪伴家人時間不多，但他印象很深刻，硯卿5歲就曾跟著他上街頭呼口號，硯卿讀雄女時期有一回請假，是為了全家人一起參加遊行。

「硯卿看似溫和，其實滿反骨！」張緒中回憶到，女兒讀國中時期有一回嗆老師，學校打電話來家裡溝通，女兒那次是為了同學的事和老師唱反調，硯卿很正直、善良、有想法，也有一點不受控特質，不會當「乖乖牌」。

勞工運動挑戰威權，一向站在當權者對立面，張緒中直言，藍綠政治人物他都罵過，也得罪不少人，一切就事論事。張緒中有博士學位，在中山大學等校教書，張硯卿說，父親個性正直，也以身作則，用身教告訴她為對的事就該堅持到底。

張緒中長期為勞運、社運奔波，2個女兒成長過程他常缺席，女兒偶爾會到場作伴，甚至一起呼口號，也練就膽識。圖／張緒中提供
張緒中長期為勞運、社運奔波，2個女兒成長過程他常缺席，女兒偶爾會到場作伴，甚至一起呼口號，也練就膽識。圖／張緒中提供
張緒中育有2個女兒，他說，長女張硯卿的反骨性格應該遺傳自他。圖／張緒中提供
張緒中育有2個女兒，他說，長女張硯卿的反骨性格應該遺傳自他。圖／張緒中提供

陳其邁

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