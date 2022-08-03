高雄熱氣球繫留體驗9月登場 8月5日下午開賣

高雄市觀光局去年舉辦熱氣球繫留體驗活動，場場爆滿，今天宣布將於今年9月再續辦，分別在月世界辦23場次、愛河10場次，5日下午5時起開賣。

繼去年10月於愛河及月世界首次舉辦「高雄愛．月熱氣球」活動，場場爆滿，甚至一開賣就秒殺，高雄市觀光局今天發布新聞稿宣布，將再於9月舉辦「2022高雄愛．月熱氣球」活動，並於8月5日起售票。

觀光局對中央社記者表示，今年熱氣球繫留體驗活動將於月世界舉辦23場次、愛河辦10場次，在天候良好情形下，最多可提供5000名遊客繫留體驗。

觀光局表示，經飛行團隊專業評估，因熱氣球繫留體驗飛行時間取決於當日氣候及日出落時間，預計上午場約6時至8時，下午場約16時至18時舉行。

活動採線上及現場售票，票價新台幣500元，可於8月5日下午5時起，於7-ELEVEN的ibon及線上售票系統購票，也可在活動期間至現場排隊購票。

高雄市長陳其邁表示，去年熱氣球首次在愛河及月世界升空，帶來大批觀光人潮，也讓田寮區餐廳業者在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創後，嶄露久違笑容。歷經1年籌備後，今年9月歡迎大家再來高雄觀光、搭熱氣球。

高雄市觀光局長周玲妏說，「2022高雄愛．月熱氣球」繫留體驗場次9月2日至9月13日於田寮月世界舉辦，9月16日至9月25日在愛河舉行；2場域活動期間晚上還有迷你熱氣球光影展演秀等，愛河另有假日美食市集等活動。