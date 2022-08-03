七夕魁星爺聖誕 金門縣府辦考生祈福活動

明天是農曆七月初七，也是中國的七夕情人節，金門縣通常會在這一天祭拜魁星爺及拜七娘壇。金門縣文化局持續舉辦「魁星賜福、心想試成」活動。

即日起，每天上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，凡各類考生到縣定古蹟奎閣(魁星樓)，向魁星爺誠心祈福後，憑准考證影本可獲得「魁星金榜題名文具組及祈福香包」乙份，以祈願應試順利，數量有限。

七夕也是魁星爺的誕辰日，選在魁星爺聖誕前夕，金門縣文化局長許績鑫、金門縣魁星文化研究會理事長張延壽，特別前往古蹟奎閣參拜。

許績鑫要求管理人員改善祭拜環境，並準備金榜題名文具組及祈福香包，向魁星爺過火祈福，希望所有來奎星閣祈願的考生均金榜題名，也將文具組及香包進行過爐儀式，藉由魁星爺加持，讓考生考試順利。

原本每年魁星爺聖誕，金門縣魁星文化研究協會均會辦理作醮儀式，因今年新冠疫情仍嚴峻，為避免造成群聚，協會決定取消作醮活動，僅由該會理事長率理監事代表，準備三牲供品向魁星爺祭拜，保佑考生金榜題名。

每逢暑期考季，魁星一直以來都是廣大莘莘學子及考生考試前夕必拜的神明，地區的奎閣神案前，常常擺滿了各式各樣准考證或學生證，以祈求各種大小考試均能安然過關。而信眾總在考試完前去「還願」，花藍、水果物品擺滿神案，以酬謝神明保佑。

縣定古蹟奎閣(魁星樓)，興建於清道光18（西元一八三六）年，由鄉紳例貢生林斐章捐銀一千圓，於後浦塗山頭興建，至今近200年的歷史。

柱樑等主要構材目前仍完好無虞，其建築形式為傳統閩南建築式樣，六邊型平面，隔扇立面，重簷屋面，泥塑葫蘆脊飾及六角藻井等特色，可視為當時閩南建築中閣的代表作品。