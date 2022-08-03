選不選議員還有變數 陳麗娜：會以大局為重
高雄市議員前鎮、小港選區選情相當戲劇性，現任女將林宛蓉、陳麗娜不選，各陣營爭搶婦女保障名額。地方盛傳陳麗娜可能再出馬，她今天語帶保留說「會以大局為重」，國民黨高雄市黨部主委許福明說，提名作業早告一段落，目前沒這規畫，會持續做民調，掌握選情變化。
前鎮、小港選區有8席，當中包含2席婦女保障名額，現任強棒民進黨林宛蓉、國民黨陳麗娜不再選，該選區現任女議員剩議長曾麗燕要尋求連任，時代力量參選人湯茹婷、台灣基進參選人黃敬雅都是女性，前議員朱挺玗也不排除掛民眾黨出征，雙方還在溝通。
民進黨、國民黨在鎮港選區市議員提名早已敲定，最近地方盛傳，為了讓國民黨在該選區維持3席能量，黨部不排除以徵召方式再推陳麗娜參選市議員，因議員當選席次牽動後續藍綠議長之爭，若為守住席次及議長布局，陳麗娜可能再被拱出來參選。
陳麗娜宣布不參選後，屬意由幕僚呂謦煒接棒，呂在黨內初選中輸給新人陳識明，陳識明持續勤跑基層，氣勢、攻勢尚有進步空間才能突圍，藍營基層擔心可能在該選區丟失1席，不少人鼓勵陳麗娜再戰。
陳麗娜說，該選區參選者早已開始跑選戰，她若參選，勢必會擾亂選情，除非有非常重大事由需要她再選，否則她傾向就是不選2022市議員。
許福明表示，黨部提名作業已告一段落，是否還要推陳麗娜出戰，目前為止沒有這個想法，也必須顧及其他被提名人權益，及選戰整體考量，黨部會持續做民調來評估。
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