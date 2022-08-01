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「teamLab未來遊樂園」在高雄 呼應文化部文化科技政策

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「teamLab未來遊樂園」台灣最終場就在高雄，展期到10月11日。記者徐如宜／攝影
「teamLab未來遊樂園」台灣最終場就在高雄，展期到10月11日。記者徐如宜／攝影

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」特展正在高雄科工館展出，文化部次長李連權今天與同仁觀展，融入展區互動。李連權表示，「文化科技」是文化部重要政策，teamLab是全世界發展沉浸式藝術發展的先驅者，讓大家看到文化科技的力量。

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」年初在台北場展出口碑爆棚，吸引超過20萬人參觀，完整9大作品移展南台灣，高雄場更是突破以往，館內挑高空間搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級。今天星期一雖是科工館休館日，還是有許多觀眾湧入展場。

李連權表示，文化部重要政策包括在板橋籌畫國家兒童未來館，部長李永得也在推動文化科技博覽會，文化科技是重要政策，teamLab為全世界發展沉浸式藝術發展的先驅者，是台灣推動文化科技時借鏡和學習的對象。teamLab未來遊樂園大量運用東方哲學，讓大家親近藝術，也展現無限的可能性。

觀眾在展場玩得不亦樂乎，「遠古神靈故事」藉由觸摸象形文字來召喚山川自然；李連權在「天才跳房子」重溫幼時跳房子的歡樂；「光球管弦樂團」滿足視覺、聽覺、觸覺的享受；「彩繪動物區」動手塗鴉，動物躍然牆上，還可以製作成動物立體紙模型。

李連權表示，藝文業者在台北的能見度的確比較高，透過全國性藝文活動在高雄發布與舉辦，有助於南部藝文發展。

主辦單位聯合數位文創表示，「teamLab未來遊樂園」台灣最終場就在高雄，展期到10月11日，可多利用平日前來，可享受更佳的觀展品質，歡迎把握機會參觀，錯過不再。

文化部次長李連權表示，「文化科技」是文化部重要政策，teamLab是全世界發展沉浸式藝術發展的先驅者，讓大家看到文化科技的力量。記者徐如宜／攝影
文化部次長李連權表示，「文化科技」是文化部重要政策，teamLab是全世界發展沉浸式藝術發展的先驅者，讓大家看到文化科技的力量。記者徐如宜／攝影
「teamLab未來遊樂園」台灣最終場就在高雄，展期到10月11日。記者徐如宜／攝影
「teamLab未來遊樂園」台灣最終場就在高雄，展期到10月11日。記者徐如宜／攝影
「teamLab未來遊樂園」台灣最終場就在高雄，展期到10月11日。記者徐如宜／攝影
「teamLab未來遊樂園」台灣最終場就在高雄，展期到10月11日。記者徐如宜／攝影
文化部次長李連權在「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展場互動。記者徐如宜／攝影
文化部次長李連權在「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展場互動。記者徐如宜／攝影

遊樂園 文化部 文創 高雄市

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