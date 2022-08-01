快訊

陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

屏東夏日狂歡祭2天湧22萬人次 全面消毒玩得安心

中央社／ 屏東縣1日電

屏東縣政府大鵬灣國際休閒特區舉辦為期37天的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，開幕才短短2天就湧入22萬人次，縣府為讓遊客玩得安心，每日開園前加強環境清潔消毒。

縣府發布新聞稿表示，「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」7月30日在大鵬灣國際休閒特區登場，將持續到9月4日，規劃了大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等多樣性遊具，還有劇團、演唱會、市集等活動內容，開幕當天適逢週末假日，又施放全台首次海上高空360度煙火秀，2天以來湧入22萬人次，口碑爆紅。

因人潮超乎意料，流動廁所及公廁使用量激增，交通流量也一度造成壅塞，每日活動結束後縣府團隊滾動檢討改善狀況，並由志工協助每天撿垃圾維護環境清潔。

傳播暨國際事務處表示，雖已進入後疫情時代，仍不敢輕忽，為維護遊客健康，環保局及東港鎮公所清潔隊連日來動員，在活動期間每天開園前上午，針對公共區域、人潮聚集熱點等場域，加強消毒作業，每座遊憩設施定時消毒，也在活動場域舉牌宣導，除了水域設施遊玩之外，請民眾戴好口罩及禁止邊走邊吃，園區內設有共食區可供使用。

縣府說，除了防疫消毒大隊清消作業外，最重要的還是需要民眾配合配戴口罩、勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，大家才能玩得開心、生活如常。

屏東縣政府 大鵬灣 口罩

延伸閱讀

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

屏東總圖可讀・性—性別文學展：很久以前做鬼才能平權

搭公車玩屏東 新闢「606潮州-水門」今起上線營運

影／屏東部落之心來義啟用 逾億元打造9月將辦收穫節

相關新聞

高雄7月房屋交易降20% 「鬼月」房市買氣會更遞延

高雄地政局統計顯示，今年7月高雄買賣移轉棟數為2680棟，月減20.2％，創下歷年7月移轉棟數最低紀錄，房仲界研判是中古...

「teamLab未來遊樂園」在高雄 呼應文化部文化科技政策

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」特展正在高雄科工館展出，文化部次長李連權今天與同仁觀展，融入展區互動。李連...

高雄六龜寶來溫泉第二口井8月動工 業者盼開挖舊溫泉頭

高雄市觀光局為振興寶來溫泉觀光，編4千萬在六龜區探勘，要鑿第二口井供業者使用，工程會在8月展開，工期預計要半年。觀光局今...

屏東縣人口保衛戰 將跌落80萬人大關

屏東縣人口連續20年下滑，今年5月底人口數保住80萬大關，2022年底選舉議員席次仍保有55席次，但今年7月底人口數80...

中鋼110年綠色採購金額達1.44億 獲頒綠色採購績優單位

中鋼公司以永續發展為目標，110年綠色採購金額高達1.44億元，獲高市府環保局頒發績優獎，已連續10年獲頒綠色採購績優單...

屏東總圖可讀・性—性別文學展：很久以前做鬼才能平權

屏東縣立圖書館總館四樓屏東文學館展出「可讀・性—性別文學特展」，展覽從清代女鬼傳說開始說起「很久以前，做鬼才能平權」，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。