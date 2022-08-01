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高雄六龜寶來溫泉第二口井8月動工 業者盼開挖舊溫泉頭

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
觀光局今天至寶來召開「六龜寶來溫泉資源探勘統包工程」成果說明會。記者林巧璉／翻攝
觀光局今天至寶來召開「六龜寶來溫泉資源探勘統包工程」成果說明會。記者林巧璉／翻攝

高雄市觀光局為振興寶來溫泉觀光，編4千萬在六龜區探勘，要鑿第二口井供業者使用，工程會在8月展開，工期預計要半年。觀光局今天至寶來召開「六龜寶來溫泉資源探勘統包工程」成果說明會，目前顧問公司在花賞公園上平台找到三個適合的鑿井位置，觀光局將在現地確認後選定一處進行鑿井工程。

過去不少業者都希望觀光局能在舊有溫泉頭鑿井，但因過去颱風、豪雨已造成就有溫泉頭有20公尺土砂淤積，觀光局將爭取中央經費，辦理探勘前置作業。觀光局表示，舊有溫泉頭就在寶來溪河床旁，技術上也要克服後續維護，將再聘請專業工程團隊評估。

高雄市六龜觀光協會理事長黃瓘博表示，目前花賞公園平台鑿井的水量不豐沛，且水溫不高，大多僅40度，第二口井也選在第一口井附近，不少業者都擔心取到的水源是相同的。多數業者仍希望可以將開挖經費直接挪到舊有溫泉頭進行開挖，地方耆老都說，舊址的水量是現在的3至5倍，水溫則有78度。

議員林義迪表示，希望市府的經費能花在刀口上，這次鑿井務必確保水源充足，才不會年年都需鑿井。另外有業者認為購買溫泉水的費用太高，市府應研議調低。目前寶來溫泉一度水收費為120元（使用300度內），超過1800度，則每噸90元。

黃瓘博指出，全台灣的溫泉水收費大多落在20至35元不等，但六龜收費卻高達90至120元，業者負擔大，「如果溫泉業者撐不下去，那連帶的伴手禮店、餐飲店等都無法生存。」

觀光局則回應，不同的水源狀況，收費標準不同，如不老溫泉因是自然湧泉，費用一度僅30元。但因六龜原有的溫泉水源遭八八風災摧毀，後續僅能以鑿井方式找水源，不論是開挖、維護成本皆高，目前花賞公園平台的井一年維修費用就要一百多萬，因此收取的溫泉水費用也較高。外來加上第二口井後，有望降低收費。

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