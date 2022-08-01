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陳時中喊8年蓋捷運 北捷局長打臉：核定到完工至少10年

高雄MeNGo再升級 8月1日通勤月票掃碼、刷卡攏ㄟ通

中央社／ 高雄1日電

高雄市MeNGo交通行動今天起服務再升級，全新MeNGo APP可直接在線上購買通勤月週票方案、付款後直接以MeNGo QRCode搭乘高雄市大眾運輸，掃碼、刷卡攏ㄟ通。

高雄市政府交通局長張淑娟表示，繼去年10月國慶期間推出全國首創MeNGo 24、48、72小時時數套票，以QR code整合全市公共運輸服務後，今天起上線全新MeNGo APP，民眾不論定期通勤、觀光旅遊都可使用MeNGo專屬QR Code搭乘公車捷運、輕軌、渡輪、騎YouBike，買票、付款通通線上完成，可省去過去辦理實體卡在線上購買方案後還要去便利超商或捷運車站過卡麻煩，為高雄市智慧交通的創新展開新一頁。

交通局今天新聞稿表示，MeNGo全新升級APP除了把月週票QR化以外，也將時數套票整合在一起，並新增整合式大眾運輸資訊查詢功能，創新使用者介面設計，提升民眾便利性與友善性。

交通局運輸管理科表示，為推廣MeNGo通勤月周票QR Code方案，提供特別優惠價「無限暢遊QR方案」只要新台幣1150元(學生999元)、「公車+客運暢遊QR方案」1160元(學生950元)、「公車暢遊QR方案」459元(學生179元)。

依交通局數據，MeNGo交通行動服務目前會員數5.1萬餘人、銷售套票達26.2萬套、使用次數超過1,399萬次，成績斐然。日前並相繼與日本小田急地鐵株式會社、全日空航空公司(ANA)簽署合作備忘錄，並且已開始洽談雙方實質合作；同時也與國內高鐵等城際運輸洽談合作，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代交通服務升級預作準備。

高雄市 公車 捷運

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