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高雄7月房屋交易降20% 「鬼月」房市買氣會更遞延

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
房市示意圖。 聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。 聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

高雄地政局統計顯示，今年7月高雄買賣移轉棟數為2680棟，月減20.2％，創下歷年7月移轉棟數最低紀錄，房仲界研判是中古市場案量少，價格認知差異等因素影響，接下來進入農曆鬼月，買氣可能再遞延。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，近來包括通膨、升息壓力、股市走跌等干擾購屋因素多，多數購屋人持觀望心態，高雄今年7月房屋交易下跌，與中古市場案源量少、買賣價格認知差異高不無關係，接下來「鬼月」通常避免交屋，買氣仍會趨於保守。

李家妮指高雄7月份，以鳳山區買賣移轉431棟，居全市之冠，月增率9.4％、表現一支獨秀，其次三民區移轉309棟，月減21％，楠梓區6月移轉棟樓居冠，7月僅交易298棟，月減51.1％，落居第3，熱度大減。

台灣房屋高雄站前加盟店東石月蓮說，鳳山是高雄人口最多的行政區，受人工紅利支撐，加上有衛武營捷運聯合開發案、三井LaLaport進駐、捷運O13大東站聯合開發案等建設加持，撐住買氣。像衛武營特區的「御丰景」已接近期完銷，大東藝文中心的「富邦大無疆」，成交單價也攀上3字頭。

高雄今年7月房屋移轉棟數為2680棟，月減20.2％，創下歷年7月移轉棟數最低紀錄。圖／台灣房屋集團提供
高雄今年7月房屋移轉棟數為2680棟，月減20.2％，創下歷年7月移轉棟數最低紀錄。圖／台灣房屋集團提供

鬼月 捷運 衛武營 高雄市

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