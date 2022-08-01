屏東縣人口保衛戰 將跌落80萬人大關

屏東縣人口連續20年下滑，今年5月底人口數保住80萬大關，2022年底選舉議員席次仍保有55席次，但今年7月底人口數80萬138人，人口持續下滑，預估8月人口數將跌破80萬大關，衝擊2026地方選舉，議員席次恐從55席變成43席。

屏東縣府人口統計，今年5月底人口數80萬1021人、6月底人口數80萬0321人，7月底人口數80萬0138人，民政處指出，每月人口數平均減少4、500人，7月人口數最低時來到80萬0059人，預估8月恐跌破80萬人口大關。

中央選舉委員會定下屆地方公職人員選舉11月26日舉行，縣（市）議員席次計算以選前半年人口數為基準，今年的人口基準日定在5月31日，屏東縣今年5月人口數有80萬1021人，下屆議員選舉席次不變，維持55席。

由於人口數持續滑落，7月底人口數在80萬徘徊，民政處指出，人口數預估8月恐跌破80萬人以下。

國民黨屏東縣議員陳揚說，人口數持續下滑，顯然是不可逆，縣府如何減緩人口外流速度，也面臨產業轉型、薪資結構調整，才能有機會守住人口，不然面對高房價、低薪就業環境，很難留住人。