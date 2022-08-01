中鋼110年綠色採購金額達1.44億 獲頒綠色採購績優單位

中鋼公司以永續發展為目標，110年綠色採購金額高達1.44億元，獲高市府環保局頒發績優獎，已連續10年獲頒綠色採購績優單位。

中鋼公司表示，從96年起開始推動綠色採購，初期除辦公室使用環保標章紙材外，也在公司職工福利社設置綠色產品專櫃，販售具有環保標章或碳足跡標籤的生活日用品。為擴大綠色採購範疇，中鋼公司陸續採購具節能或環保標章的辦公用電腦、印表機等電器及電子資訊產品，採購項目更包括公務用電動機車、工廠維護或廠房建造使用的營建用爐石水泥及綠建材等。

中鋼也透過內部網站、佈告欄或文章刊載等多方管道，積極向同仁宣導及鼓勵採購環保產品。今年中鋼公司再次榮獲高雄市環保局綠色採購績優單位，另有高雄在地的集團子公司中鋼鋁業公司、中鴻鋼鐵公司及中鋼保全公司也獲此殊榮。

除了推動綠色採購，中鋼也積極開發綠色產品，例如引進國外生產技術，將副產品高爐石經由急速冷卻方式製成水淬高爐石，再研磨產製的爐石粉產品，可做為混凝土取代水泥的添加劑，也可做成抗腐蝕、高強度的高爐水泥。依照生命周期評估結果，每噸高爐石粉取代水泥可減少0.75噸的二氧化碳排放，因具有極高環境效益，中鋼自身的營建工程，例如目前興建中的煤礦封閉式建築，已使用高爐水泥超過2萬噸，與一般卜特蘭水泥相比，可減少近1萬公噸的二氧化碳排放量，相當約20座大安森林公園的每年減碳量。

中鋼也鼓勵員工力行食、衣、住、行、育樂等各層面的綠色生活，像是透過致送員工捷運儲值券的方式，鼓勵搭乘大眾運輸工具，公司每年也進行集團公司綠色生活評鑑，透過各面向努力，善盡企業社會責任。