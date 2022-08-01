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屏復康巴士102輛六都以外最多 每年接送13萬人次身障者

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
富根建設今捐三輛復康巴士給屏東縣府，今天舉行捐贈儀式，屏東縣副縣長吳麗雪（左二）、社會處長劉美淑（左一）感謝富根建設。記者劉星君／攝影
富根建設今捐三輛復康巴士給屏東縣府，今天舉行捐贈儀式，屏東縣副縣長吳麗雪（左二）、社會處長劉美淑（左一）感謝富根建設。記者劉星君／攝影

屏東縣復康巴士共102輛，是除六都外復康巴士唯一破百輛縣市，每年約接送13萬人次身障者。富根建設公司董事長楊宗諭與母親楊張玉美，今年初捐贈2輛復康巴士給屏縣府，當時獲悉復康巴士仍不足，決定再捐一輛，幫助身障者突破行的障礙，今舉行捐贈儀式。

屏東縣府社會處指出，縣內有100輛小型復康巴士，與2輛旅遊專用復康巴士，每年服務13萬人次，在縣府與民間合作下，從2015年至今，累積汰換30輛復康巴士。

富根建設董事長楊宗諭與其雙親捐贈復康巴士給屏東縣府，今年2月捐贈兩輛後，獲悉縣內復康巴士仍有不足，經討論決定今天再捐1輛復康巴士給屏東縣府。

副縣長吳麗雪出席捐贈儀式，並頒發感謝狀、回贈身障者書寫的字帖，吳麗雪說，疫情期間，復康巴士提供身障者疫苗施打交通服務，也不間斷接送身障者上學、就醫、洽公、採買、訪友等日常生活交通，屏縣有全台為二旅遊復康巴士，載身障者四處旅行。

吳麗雪說，屏東縣是除了六都外，復康巴士唯一破百輛的縣市，每年接送13萬人次身障者，一年復康巴士累積服務里程數可繞行台灣2743圈。

社會處指出，每輛復康巴士平均使用年限10個月，使用頻率比一般車輛高，縣內約還有5、6台復康巴士需汰換，期盼更多善心人士加入捐贈行列。

富根建設今捐三輛復康巴士給屏東縣府，今天舉行捐贈儀式，屏東縣副縣長吳麗雪（左二）、社會處長劉美淑（左一）感謝富根建設。記者劉星君／攝影
富根建設今捐三輛復康巴士給屏東縣府，今天舉行捐贈儀式，屏東縣副縣長吳麗雪（左二）、社會處長劉美淑（左一）感謝富根建設。記者劉星君／攝影
富根建設今捐三輛復康巴士給屏東縣府，今天舉行捐贈儀式，高頂復康巴士一輛200萬元。記者劉星君／攝影
富根建設今捐三輛復康巴士給屏東縣府，今天舉行捐贈儀式，高頂復康巴士一輛200萬元。記者劉星君／攝影

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