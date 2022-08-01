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高市府發言人上任首日 張硯卿：角色轉換適應中

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市政府發言人張硯卿（中）今天首日上班，自己接下來會加強市政宣傳的論述，為高雄加分。圖／高市府提供
高雄市政府發言人張硯卿（中）今天首日上班，自己接下來會加強市政宣傳的論述，為高雄加分。圖／高市府提供

高雄市政府請來三立前主播張硯卿擔任專職市府發言人，今天是張硯卿上班首日，張硯卿說，市府團隊兩年拚四年已有很多市政成績，自己接下來會加強市政宣傳的論述，希望替高雄加分。她也說，從訪問到受訪的角色自己正在適應中。

張硯卿是高雄人，今年32歲，高中念雄女，大學北上念政治大學公共行政系。張硯卿說，「能在這個年紀回到家鄉工作，真的是很難得的機會」，畢竟自己從事媒體工作都會覺得很難回南部。張硯卿說，陳其邁在過程中有親自找自己談，「市長展現緊緊緊性格，聊完馬上問下星期可以上班嗎？」但因為必須和三立新聞回報，包括離職手續、搬家等，才在8月1日就任。

張硯卿10多年來都在台北生活、工作，這次回到高雄，已卯足勁做功課，「我上網找施政報告，加緊熟悉高雄市政，團隊也給我不少數據、資料。有過去跑北市府的經驗，相信會很快上手。」

選戰愈來愈近，張硯卿也期許自己，在市政攻防、宣傳上能有即時、精準的反應，「我們媒體人都知道媒體最需要時效性回應，未來這塊會是我努力的方向。」

從訪問者變成受訪者，張硯卿說，自己首日上班仍在適應中，過去自己是拿著麥克風訪問的角色，現在則要面對媒體，為市政加分。這次返鄉服務，是貢獻所學，未來協助高雄市政府的政策宣傳，以及強化市政論述。

高雄市政府發言人張硯卿（右二）今天首日上班，陪同市長陳其邁出席喜憨兒創意料理庇護商店活動。記者林巧璉／攝影
高雄市政府發言人張硯卿（右二）今天首日上班，陪同市長陳其邁出席喜憨兒創意料理庇護商店活動。記者林巧璉／攝影
高雄市政府發言人張硯卿（中）今天首日上班，陪同市長陳其邁出席喜憨兒創意料理庇護商店活動。記者林巧璉／攝影
高雄市政府發言人張硯卿（中）今天首日上班，陪同市長陳其邁出席喜憨兒創意料理庇護商店活動。記者林巧璉／攝影

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