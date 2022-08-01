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酷熱夏季屏縣籲農民田間防曬 中暑職災有給付    

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
酷熱夏暑，屏縣府提醒，農民職業災害保險對田間作業造成中暑、熱衰竭等傷害均視為職業傷病符合理賠項目，為提高農民保障，呼籲請農民踴躍投保，也要做好防曬。圖／屏縣府提供
酷熱夏暑，屏縣府提醒，農民職業災害保險對田間作業造成中暑、熱衰竭等傷害均視為職業傷病符合理賠項目，為提高農民保障，呼籲請農民踴躍投保，也要做好防曬。圖／屏縣府提供

時序邁入酷熱夏季，日頭赤炎炎，農民常因忙於農作，忽略周遭溫度變化，導致在大熱天從事農務出現中暑、熱衰竭。屏東縣政府農業處提醒，農民職業災害保險對於田間作業造成中暑、熱衰竭等傷害均視為職業傷病符合理賠項目，為提高農民保障，呼籲請農民踴躍投保。

農業處指出，預防中暑五個小撇步「躲太陽、補水份、勤防曬、要通風、保連繫」，籲請農友下田工作，要特別注意中暑的發生，做好各項措施預防中暑。

農業處長鄭永裕提醒，早上10點至下午2點太陽最烈，農友應儘量避免在大太陽下長時間工作，外出工作時穿淺色寬鬆衣服，戴斗笠或帽子遮陽，隨時補充水分

鄭永裕說，農友要隨時注意身體狀況及自身安全，也要留意周遭附近其他農友的情況，相互照應，若出現中暑，記得「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」處理中暑五步驟，移至陰涼處，將衣服鬆脫、用水擦拭身體及搧風來散熱，另外可補充加少許鹽的冷開水或稀釋之電解質，但若有意識不清情況，則應避免進食，應儘快就醫。

鄭永裕表示，參加農民職業災害的農民，如於農業工作時造成中暑、熱痙攣或熱衰竭等情況，可視為職業傷害，享有農民職業災害保險的保障。如選擇參加「增給傷害給付」的農民，每月保費20元比原本職災保費多繳5元，可獲得2倍傷害給付金額。另為使從農安全獲得更多保障，凡符合農民職業災害保險加保資格但尚未加保的農民，也請儘速到農會申請加保，讓農民在田間工作獲得更好的保障。

酷熱夏暑，屏縣府提醒，農民職業災害保險對田間作業造成中暑、熱衰竭等傷害均視為職業傷病符合理賠項目，為提高農民保障，呼籲請農民踴躍投保，也要做好防曬。圖／屏縣府提供
酷熱夏暑，屏縣府提醒，農民職業災害保險對田間作業造成中暑、熱衰竭等傷害均視為職業傷病符合理賠項目，為提高農民保障，呼籲請農民踴躍投保，也要做好防曬。圖／屏縣府提供

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