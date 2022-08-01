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守護治安堡壘 鳳山警分局明年3月搬新家

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（右三）形容，新建鳳山警分局呈現親切、安穩意象，會讓人耳目一新。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮（右三）形容，新建鳳山警分局呈現親切、安穩意象，會讓人耳目一新。圖／高雄市政府提供

高雄市鳳山警分局舊廳舍已使用逾40年，空間已不敷使用，新分局選址在文龍東路上，民國108年10月開工興建，目前工程進度91.5％，預計今年11月完工，明年3月可搬入新環境。副市長林欽榮今早視察施工狀況，提醒施工團隊距完工剩最後一哩路，要將公共安全、職安擺在優先序位。

警察局鳳山分局現址位於經武路上，毗鄰大東濕地公園、鳳山區公所及鳳山醫院，建物是民國66年興建，至今使用已逾40年，老舊建物面臨耐震性、硬體設備不足等窘境，加上近年鳳山區人口持續增加、警務繁重，辦公空間已不敷使用。為打造更好的辦公、洽公場域，新鳳山分局選址在文龍東路上、鳳山熱帶園藝試驗分所，108年10月開工興建，目前工程進度91.5％，超前預定進度。

分局是守護治安的堡壘，林欽榮說，鳳山區是高雄市人口最多行政區，達約35.5萬人，高雄市警察局爭取前瞻基礎建設計畫經費，由中央補助85%，投入總經費約4.08億元，打造地下2層、地上8層，總樓地板面積約1萬平方公尺的新鳳山分局辦公廳舍，目前進入最後的外牆、室內裝修作業階段，預計今年11月完工，明年3月分局人員可進駐。

林欽榮指出，新建鳳山分局辦公大樓為符合現代警察新形象，新大樓沉穩、明亮的外觀及色調，扭轉外界對警察機關建物的刻板印象，呈現親切且安穩意象。

在設計手法上，利用鄰近鳳山熱帶園藝試驗分所大片植栽緩坡林，綠意、垂直綠帶串連北側植物園，辦公大樓彷彿置身於公園之中。另，為創造良好室內通風，以走廊挑空及樓梯等垂直動線形成風道，引入夏季西南風，快速降低混凝土蓄熱，讓室內涼爽可減少使用空調設備，減低電力費用支出，兼具節能、美化功效。

除了鳳山分局正新建中，鼓山警分局工程完工日也進入倒數計時。位處壽山腳下的鼓山分局，原有建物屋齡43年，各項軟硬體已不敷使用，更難以供應警力擴編之空間需求，工務局新工處108年9月起，展開鼓山分局拆除舊有廳舍工程並於原地重建，歷經2年10個月施工，近期即將完工，已在7月13日取得使用執照，預定9月底搬遷進駐。

林欽榮日前也視察鼓山分局工程，他說，鼓山分局轄區涵蓋鼓山區、旗津區，轄下設有5個派出所、1個分駐所，鼓山區人口約14萬，面積約14.75平方公里，扣除壽山區域後，人口稠密度高，北鼓山美術館、凹子底區域人口快速增加，區內有駁二藝術特區、西子灣、忠烈祠、旗津等人氣據點，警政勤務繁重。

鼓山分局改建工程由中央補助85%經費，投入總經費約4.42億元，重建為地上7層、地下2層辦公廳舍。現址拆除重建期間，鼓山分局目前暫時搬遷到果貿社區旁舊中山國小辦公。

高雄市副市長林欽榮形容，新建鳳山警分局呈現親切、安穩意象，會讓人耳目一新。圖／高雄市政府提供
高雄市副市長林欽榮形容，新建鳳山警分局呈現親切、安穩意象，會讓人耳目一新。圖／高雄市政府提供
高雄市鳳山警分局舊廳舍空間不敷使用，市府爭取前瞻經費遷建，目前工程進度91.5％，預計今年11月完工，副市長林欽榮（左二）今天上午偕市議員視察工程進度。圖／高雄市政府提供
高雄市鳳山警分局舊廳舍空間不敷使用，市府爭取前瞻經費遷建，目前工程進度91.5％，預計今年11月完工，副市長林欽榮（左二）今天上午偕市議員視察工程進度。圖／高雄市政府提供
副市長林欽榮（中）今早偕市議員等人視察施工狀況，提醒施工團隊距完工剩最後一哩路，要將公共安全、職安擺在優先序位。圖／高雄市政府提供
副市長林欽榮（中）今早偕市議員等人視察施工狀況，提醒施工團隊距完工剩最後一哩路，要將公共安全、職安擺在優先序位。圖／高雄市政府提供
副市長林欽榮（中）今早偕市議員等人視察施工狀況，提醒施工團隊距完工剩最後一哩路，要將公共安全、職安擺在優先序位。圖／高雄市政府提供
副市長林欽榮（中）今早偕市議員等人視察施工狀況，提醒施工團隊距完工剩最後一哩路，要將公共安全、職安擺在優先序位。圖／高雄市政府提供
高雄市鳳山警分局舊廳舍空間不敷使用，市府爭取前瞻經費遷建，目前工程進度91.5％，預計今年11月完工，副市長林欽榮（右七）今天上午偕市議員視察工程進度。圖／高雄市政府提供
高雄市鳳山警分局舊廳舍空間不敷使用，市府爭取前瞻經費遷建，目前工程進度91.5％，預計今年11月完工，副市長林欽榮（右七）今天上午偕市議員視察工程進度。圖／高雄市政府提供

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