8月1日原民日 高雄「TAKAO 81」主題曲MV曝光

「中央山脈 中央山脈 原住民永遠是原住民」輕快且節奏感強，這是高雄市為8月1日原住民族日量身訂做主題曲「TAKAO81」。改編自「永遠的原住民」，融合RAP賦予歌曲新的靈魂

原住民族日是為紀念原住民族藉由正名運動，以「原住民」取代「山胞」稱呼，並歷經10年抗爭，在1994年8月1日，將「原住民」正式納入憲法；1997年將「原住民」再正名為具有集體權概念「原住民族」。

高雄市政府原住民事務委員會今天新聞稿表示，為紀念原住民日這個具重要歷史意義日子，邀請茂林部落原民青年郭鴻文，改編當年原住民運動知名歌曲「永遠的原住民」，融合RAP節奏，配合以青年為腳本設計重點拍攝MV，賦予歌曲新的靈魂，向原住民正名紀念日及原運前輩致敬。

「TAKAO 81」創作者郭鴻文，原住民名字叫做當阿汝(Dangaru)。他說，改編初衷是因看到原住民傳統和語言逐漸沒落，但原民會一直在找回文化，雖然自己遠在北部工作，也想盡一份力，所以引用許進德老師「永遠的原住民」來改編，希望激起更多原住民的音樂人站出來，為部落發聲。

至於選擇融合RAP風格，郭鴻文透露，在國中打球時偶然聽見藝人MC HotDog歌曲，覺得這種說話的音樂很酷，在慢慢研究越來越喜歡這樣的曲風，也一直有音樂夢，利用下班時間做音樂。

高雄市原民會阿布斯主委表示，感謝郭鴻文為高雄用心創作琅琅上口的「TAKAO 81」，讓原住民族日的意涵更廣為人知。她也感謝支持主題曲MV拍攝的高雄市議員、文化健康站、正名青年、語言推廣人員及青年會。

同時今天下午3時至7時到文化中心戶外草坪，一起參加「TAKAO 81 原青主KEY」音樂會，將發表「TAKAO 81」主題曲；想循環播放主題曲，可至高雄市原民員會臉書粉絲專頁及YouTube平台查詢。