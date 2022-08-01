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搭公車玩屏東 新闢「606潮州-水門」今起上線營運
搭公車玩屏東，屏東縣府今起新闢606公車路線，串連潮州日式建築園區、可茵山可可莊園、隘寮社區等深具在地文化特色景點，銜接潮州、水門兩大轉運站，每天提供8班次接駁服務，規畫來趟屏東一日遊。
縣府交旅處指出，今年3到5月推出彩帽鳳梨田雙層巴士，讓沿山公路縣道185線成為熱門觀光廊道。鄰近縣道187線沿線景點也很豐富，日本風情潮州日式建築園區、典藏濃醇巧克力可茵山可可莊園、飄香萬里的萬巒豬腳街、客家純樸文化的五溝社區、全台最古老的萬金教堂、產銷一體化的屏東咖啡園區、薄鹽醬油全台聞名的屏科大、美味黃荊風味餐的隘寮社區等，每個點好拍、又好玩。
交通旅遊處表示，為建構公共運輸路網，縣府規畫「分區轉運中心」及「層級公車路網」策略，其中已興建營運屏東、潮州、水門轉運站，東港轉運站施工中。
盤點後發現東港-潮州-水門轉運站間缺乏公車連結，規畫新闢519及606兩條路線服務。519路線去年9月13日通車營運，本次606路線通車後，可透過轉乘從東港快速抵達水門，搭公車來趟山海一日遊。
交旅處指出，路線配置車輛均具有無障礙設備，車上共2席輪椅座位，每天首班上午6點半自潮州轉運站發車，末班下午4時20分自水門轉運站發車，每日行駛8班次，單趟行駛時間約60分鐘，並依搭乘區間里程計價，歡迎旅客多加搭乘利用，詳細資訊屏縣府交通旅遊處官網查詢：https://www.pthg.gov.tw/traffic/News.aspx?n=BD63434DFB6005A6&sms=BDFC71C04D5D61E1。
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