研究自釀啤酒有成返鄉開酒廠 望以本土改良啤酒花釀酒

中興大學生物科技學研究所特聘教授蔡慶修因為去英國在職進修認識精釀啤酒，經過5年的研究與摸索，回到妻子家鄉高雄杉林成立品牌「草澤精釀」，想以本土農產品釀酒，提高附加價值，同時接受客製化訂單，近期與雲林虎尾科技大學生物科技副教授江佩倫共同研發釀出生蠔精釀啤酒等，期許有天能以本土改良啤酒花釀酒。

蔡慶修的女兒蔡昕琙因對食物的敏感度，原在餐飲業工作，剛好碰到父母正在思考成立酒廠，也一頭栽進釀酒的行列，跟著父親從頭學習，目前為草澤精釀的釀酒師和負責人，而蔡慶修太太邱俊英從主婦聯盟退休後返回家鄉高雄杉林照顧父母，目前負責店面銷售、開藍染教室等。

蔡昕琙說，設立酒廠是一件複雜又困難的事，光申請流程就跑了一年半才拿到工廠登記；開始量產時也狀況連連，製作流程啤酒酵母多寡、原料軟硬及成分都會影響酒的品質，每次酒釀好試喝都像是開「驚喜包」，申請酒標也有很多細節須注意，可能只是加上產品內容物就被打槍，就像這次的生蠔啤酒，酒標就來回改了好多次。雖然過程繁瑣複雜，但學習到很多新知識，並可從製酒過程的不確定性發現樂趣。

邱俊英表示，一般社區如果想向大酒廠申請客製化酒品，最少要買到1000支以上，對社區來說是不小的負擔，他們的酒廠500支就能製酒，條件較好取得，其實原本草澤品牌是想以桶裝酒提供餐酒館販售，去年卻遇到疫情全部停擺，後續才改以瓶裝酒方式銷售。

「我們希望省下廣告費回饋消費者」邱俊英說，目前草澤通路主要與各社區合作，預計每季出新款氣泡酒、精釀酒，唯一店面為位於美濃永安街的「花酵」，販售各式醃漬、釀造產品及邱俊英自己種的米、雞蛋等等，也可事先預約客家餐點、報名藍染課程等。

高雄市杉林區在地品牌「草澤精釀」主要通路除了各合作社區，另在美濃永安老街有店面「花酵」販售各式醃漬、釀造產品及邱俊英自己種的米、雞蛋等。記者陳玫伶／攝影 高雄市杉林區在地品牌「草澤精釀」主要通路除了各合作社區，另在美濃永安老街有店面「花酵」販售各式醃漬、釀造產品及邱俊英自己種的米、雞蛋等。記者陳玫伶／攝影

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