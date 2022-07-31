兩岸通水4周年 楊鎮浯感謝23年來先進前輩付出

兩岸通水將屆滿4周年，金門回顧過去兩年受極端氣候影響，面臨半世紀以來最嚴重乾旱，好在大陸引水讓金門水情舒緩。金門縣長楊鎮浯表示，兩岸通水歷經23年漫長推動，感謝所有參與者付出；金門縣政府表示，未來雙方仍將持續加強水源保育、監測與協調合作，確保通水安全與穩定。

金門縣自來水廠表示，金門在過去兩年受極端氣候影響，面臨50年來最嚴重乾旱，地區累積降雨量僅約400多公釐，均不足年平均1100公釐的一半，也創下有觀測紀錄以來的歷史新低，湖庫與農塘乾涸，嚴重影響全縣農業灌溉及生態棲地環境，幸賴大陸引水讓金門水情得以舒緩。

楊鎮浯表示，回顧大陸引水過去歷經長達23年的漫長推動與協商，在2014年馬英九政府核定引水工程，2015年7月20日完成購水契約簽訂儀式，在歷任縣長一棒接一棒的努力下，2018年8月5日兩岸通水終於成真，在四周年將屆之際，特別感謝所有參與者的堅持與付出。

金門自來水廠指出，近年疫情影響導致兩岸交流限制，但在雙方密切聯繫與共同合作下，海管運作及通水作業安全穩定，至今四年期間不間斷的穩定輸送，總計引進了約2100萬噸的原水，目前每日平均約引水2萬噸，約佔整體用水比例的七成多。

過去金門地區每日供水約有六成來自地下水，但隨著陸水的引進、管線工程陸續完成及洋山淨水場啟用之後，大幅提升支援西半島用水量，每日減少地下水抽取量約9000噸，地下水使用比例已降低至15％，地下水位亦有逐步回升。

金門自來水廠進一步說明，在大陸通水後仍持續依照既定的方針與策略積極推動，包括湖庫原水調度、清淤及改善、金門大橋附掛管線、智慧水務系統、供配水設施等自來水擴建及回收水再利用等計畫，同時配合智慧水管理及開源、節流、調度、備援等各項策略，繼續打造「質優、量足」的金門好水。