媽祖港橋下驚見死魚群 高市水利局：初估天熱造成已打撈

高雄市前鎮河（媽祖港橋至海邦橋段）今午驚見大量死魚群，民眾憂，相關單位未立即打撈，恐造成水質惡化。水利局表示，應是天氣太熱造成魚群死亡，下午已派員打撈。環保局表示，水面水色和溶氧量都屬正常，沿線無異常排放狀況。

水利局表示，下午已緊急派員打撈死魚，初估是天氣太熱造成魚群死亡，前鎮河屬感潮帶，河川受海洋潮汐的影響，河水的鹽份、水位、流速等會有顯著的周期性變化。

環保局表示，今天接獲通報前鎮河水面有部分死魚，下午到馬祖港橋附近查察，水面水色正常。經採樣檢測， PH為7.55，水溫31.5°C，導電度1.198ms，溶氧6.33，都屬正常範圍。稽查人員於附近沿線巡查，未發現有異常排放情事。