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媽祖港橋下驚見死魚群 高市水利局：初估天熱造成已打撈

聯合報／ 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
高雄市前鎮河（媽祖港橋至海邦橋段）驚見死魚群，民眾憂水質惡化。圖／讀者提供
高雄市前鎮河（媽祖港橋至海邦橋段）驚見死魚群，民眾憂水質惡化。圖／讀者提供

高雄市前鎮河（媽祖港橋至海邦橋段）今午驚見大量死魚群，民眾憂，相關單位未立即打撈，恐造成水質惡化。水利局表示，應是天氣太熱造成魚群死亡，下午已派員打撈。環保局表示，水面水色和溶氧量都屬正常，沿線無異常排放狀況。

水利局表示，下午已緊急派員打撈死魚，初估是天氣太熱造成魚群死亡，前鎮河屬感潮帶，河川受海洋潮汐的影響，河水的鹽份、水位、流速等會有顯著的周期性變化。

環保局表示，今天接獲通報前鎮河水面有部分死魚，下午到馬祖港橋附近查察，水面水色正常。經採樣檢測， PH為7.55，水溫31.5°C，導電度1.198ms，溶氧6.33，都屬正常範圍。稽查人員於附近沿線巡查，未發現有異常排放情事。

水中「溶氧」主要來自大氣中氧氣，「飽和溶氧」為達到自然平衡時溶入水中的最大溶氧量。溫度愈高、飽和溶氧值愈低，且不同氣壓、不同鹽度水體之飽和溶氧值不同。環保局舉例，1 大氣壓下，鹽度為 0 之溫度 15℃ 乾淨水中，其飽和溶氧值約 10 mg/L；而水溫 34℃ 時，其飽和溶氧值約 7 mg/L。

高雄市前鎮河（媽祖港橋至海邦橋段）驚見死魚群，民眾憂水質惡化。圖／讀者提供
高雄市前鎮河（媽祖港橋至海邦橋段）驚見死魚群，民眾憂水質惡化。圖／讀者提供
高雄市前鎮河（媽祖港橋至海邦橋段）驚見死魚群，民眾憂水質惡化。圖／讀者提供
高雄市前鎮河（媽祖港橋至海邦橋段）驚見死魚群，民眾憂水質惡化。圖／讀者提供
前鎮河驚見死魚群，高雄市水利局今傍晚已派員打撈，環保局查察未見異常排放。記者林巧璉／翻攝
前鎮河驚見死魚群，高雄市水利局今傍晚已派員打撈，環保局查察未見異常排放。記者林巧璉／翻攝
前鎮河驚見死魚群，高雄市水利局今傍晚已派員打撈，環保局查察未見異常排放。記者林巧璉／翻攝
前鎮河驚見死魚群，高雄市水利局今傍晚已派員打撈，環保局查察未見異常排放。記者林巧璉／翻攝

水利局 高雄市 水質

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