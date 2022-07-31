聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／歸剛欸！小琉球沙灘獨木舟SUP比人多 遊客頻抱怨
屏東離島小琉球農曆7月後遊客稍減，但沙灘被獨木舟、SUP塞爆再引發戲水遊客反彈。一位遊客今天投訴，向遊憩業者反應，業者竟回說，「反正政府也是做樣子，根本不會罰。」大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，本周三將邀屏東縣政府海洋及漁業事務管理所等單位研商，希望解決沙灘占用問題。
小琉球沙灘遭堆放獨木舟、SUP，因疫情趨緩，遊客一波波報到一再引發爭議。一位業者說，海灘附近腹地不大，想開貨車裝載也沒地方停，「大家都想趁疫情好一點作生意，真的不得已也沒辦法。」但遊客也抱怨，獨木舟、SUP堆的太誇張，比人還多，連想下水都得在沙灘鑽來鑽去。
縣府海漁所代理所長陳仕元表示，7月中開始每天到杉福漁港沙灘巡查，業者都已配合淨空，若仍有違規可依漁港法開單告發，處3萬元以上15萬元以下罰款。但其他沙灘如中澳、大福西、厚石等，無法依漁港法管理，還是應回歸水域遊憩管理才能解決問題。
鵬管處副處長王玟傑表示，該處已主動邀集海漁所、海巡等相關單位，8月3日開會研商，希望能妥適管理，讓遊憩業者可以營運，但也不致影響戲水民眾。業者最近入夜都會把遊憩用具收回，初步看不致影響海龜繁殖，但往後如何執法仍待會商集思廣益，期能創造多贏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言