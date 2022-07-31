影／歸剛欸！小琉球沙灘獨木舟SUP比人多 遊客頻抱怨

屏東離島小琉球農曆7月後遊客稍減，但沙灘被獨木舟、SUP塞爆再引發戲水遊客反彈。一位遊客今天投訴，向遊憩業者反應，業者竟回說，「反正政府也是做樣子，根本不會罰。」大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，本周三將邀屏東縣政府海洋及漁業事務管理所等單位研商，希望解決沙灘占用問題。

小琉球沙灘遭堆放獨木舟、SUP，因疫情趨緩，遊客一波波報到一再引發爭議。一位業者說，海灘附近腹地不大，想開貨車裝載也沒地方停，「大家都想趁疫情好一點作生意，真的不得已也沒辦法。」但遊客也抱怨，獨木舟、SUP堆的太誇張，比人還多，連想下水都得在沙灘鑽來鑽去。

縣府海漁所代理所長陳仕元表示，7月中開始每天到杉福漁港沙灘巡查，業者都已配合淨空，若仍有違規可依漁港法開單告發，處3萬元以上15萬元以下罰款。但其他沙灘如中澳、大福西、厚石等，無法依漁港法管理，還是應回歸水域遊憩管理才能解決問題。

鵬管處副處長王玟傑表示，該處已主動邀集海漁所、海巡等相關單位，8月3日開會研商，希望能妥適管理，讓遊憩業者可以營運，但也不致影響戲水民眾。業者最近入夜都會把遊憩用具收回，初步看不致影響海龜繁殖，但往後如何執法仍待會商集思廣益，期能創造多贏。