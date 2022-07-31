高雄+1979員警疑重複感染 衛生局：臨床各種可能性多

高雄市今天新增1979例COVID-19確診個案，盛行率達19.26%。針對傳出有員警不到1個月出現兩次快篩陽性，獲14天防疫公假。衛生局表示，臨床有很多種可能性，但依據中央流行疫情指揮中心對重複感染的認定標準，不會有這樣的情形。

高雄市傳出有員警因為在一個月內，連續兩次快篩都出現2條線陽性，第一次居隔7+7天後，快篩原本都是陰性；20天後覺得身體又有些不舒服症狀，經快篩又是兩條線陽性，去PCR篩檢站確定確診。他懷疑自己是重複感染。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，由於近期部分民眾仍有重複感染的疑惑，衛生局再次說明，依據中央流行疫情指揮中心7月1日公布重複感染標準，「COVID-19重複感染的定義及個案處置原則」分為染疫「1至3個月內」及「超過3個月」兩類對象，符合特定條件就可由醫師通報確診；至於確診1個月內者則排除二度感染。

潘炤穎說，若感染一個月內再次檢驗PCR陽性，一律不採認為重複感染。如果是1至3個月內驗出，且症狀惡化，Ct值小於27或快篩陽，則比照確診通報處置。第一次感染3個月以上，則是Ct值小於30，或是快篩陽，經過醫師評估，也可列重複感染。

潘炤穎說，臨床上有很多種可能性，也有可能是第一次快篩為偽陽性，或者是感染之後的復發。

衛生局7月22日開打6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，目前高雄市接種率13.1%，全國平均為11.4%。衛生局提醒幼兒不易落實個人衛生防護，為避免感染，積極預約疫苗接種是最有效的防疫策略。家長可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」https://vaccine.kcg.gov.tw 進行預約。2歲以下嬰幼兒醫療處置須相對嚴謹，請家長帶小朋友前往鄰近的合約醫療院所接種，無法上網預約者，也可直接聯繫住家附近的幼兒疫苗合約診所電話預約。若幼兒曾感染過COVID-19，應間隔滿3個月後再行接種。

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