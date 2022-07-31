旗山+大社垃圾掩埋場轉型綠能之丘 每年發電量2百萬度

高雄市旗山掩埋場2016年停止掩埋作業，已進行封閉復育工程。高雄市環保局表示，旗山掩埋場於復育綠化完工後，在旗山綠能之丘建置3906片太陽能光電面板，於去年底供電使用。大社和旗山掩埋場每年可發電量約2百萬度，並減少約2千公噸二氧化碳排放量，相當於11.4座高雄市中央公園一年的二氧化碳吸附量。

高雄市環保局廢管科表示，衛生掩埋場早期多是以掩埋生活垃圾為主，旗山掩埋場為早期設置掩埋場之一，是利用山谷地形興建的垃圾掩埋場，面積約3.17公頃，前期掩埋生活垃圾，後續因焚化廠興建運轉，配合垃圾焚化政策原則下，2016年已停止掩埋作業。環保局為減低掩埋場對當地環境衝擊，進行封閉復育綠美化工程，以恢復當地生態。

環保局說，旗山掩埋場封閉復育工程是以不透水布，封閉阻隔掩埋場內早期已完成掩埋的廢棄物，可有效降低雨水滲入掩埋層，並依實際狀況審慎評估，規畫邊坡穩定、滯洪等水土保持設施，還有截排水、廢水收集及植生綠化等工程，最後在掩埋面上方進行覆土與植生綠化，讓地面下廢棄物仍持續長時間自然分解，地面上則恢復當地土地景觀與環境生態。

環保局長張瑞琿表示，為減少溫室氣體排放，大社掩埋場及旗山掩埋場部分閒置土地範圍，已進行太陽光電標租設置，其中大社掩埋場已建置完成，而旗山掩埋場於復育綠化完工後，再於旗山綠能之丘建置3906片太陽能光電面板，去年底供電使用，每年提供571戶民生用電，二者系統容量共設置1642.04千瓩，每年共可發電量約2百萬度。估算每年可增加市庫約80萬元的收入，且可減少約2千公噸二氧化碳排放量，相當於11.4座高雄市中央公園一年的二氧化碳吸附量。