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百年古蹟摘星山莊婚禮！新郎大腸癌11次化療 感動賓客

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中百年古蹟摘星山莊昨晚婚禮，新郎大腸癌歷經11次化療，感動賓客。圖／摘星山莊提供
台中百年古蹟摘星山莊昨晚婚禮，新郎大腸癌歷經11次化療，感動賓客。圖／摘星山莊提供

台中百年古蹟摘星山莊昨晚有場特別婚禮，古蹟和湖光山色為背景，新郎因大腸癌歷經11次化療，昨天在新娘陪伴下走向人群，賓客都受感動而鼓掌。

摘星山莊營運團隊3個月前接到這一對新人拜訪並安排場地勘查，當時新人一起到場確認場地，兩人一見到摘星山莊便愛上這個地方，他們在2018年春季認識，因為一次的馬拉松賽程締結良緣。

婚禮選擇在摘星山莊，是因為慕名台灣十大民宅之首，希望可以藉由婚禮共同推廣古蹟，同時獲得這座將軍宅的祝福，新郎在籌備期間持續與病魔抗戰，為圓夢，讓彼此可以有一個更美好的回憶。

新郎罹患大腸癌歷經11次化療，為了此次婚禮不畏艱難堅持參與婚宴上的每項細節，在新娘陪伴及支持下，終於圓夢，昨天宴席開始前，天空雨過天晴，出現一道彩虹，將軍府上空夜景正美。

昨晚婚宴料理邀請到高雄內門總鋪師「金葉摸油湯-辦桌文化工作室」，該品牌創立於2018年，由高雄內門知名總鋪師「翔龍筵席」第三代Sun所打造的辦桌品牌。

新娘郭乃瑜說，他們選擇在摘星山莊辦理婚禮，希望可以找到最有特色的古蹟，讓賓客因此也認識到151年的古蹟摘星山莊，這次婚禮用台灣傳統總鋪師料理，讓賓客可以吃到精緻又好吃的台式桌菜，一起將這些文化傳承下去。

昨晚在摘星山莊這座百年將軍府邸舉行婚宴，百年古蹟與總鋪師手路菜婚宴料理的結合，賓客盡歡，也為這對新人的感情和婚禮用心感動。

台中百年古蹟摘星山莊昨晚婚禮。圖／摘星山莊提供
台中百年古蹟摘星山莊昨晚婚禮。圖／摘星山莊提供
台中百年古蹟摘星山莊昨晚婚禮，古蹟婚禮搭配湖光山色。圖／摘星山莊提供
台中百年古蹟摘星山莊昨晚婚禮，古蹟婚禮搭配湖光山色。圖／摘星山莊提供
台中百年古蹟摘星山莊昨晚婚禮，新郎大腸癌歷經11次化療，感動賓客。圖／摘星山莊提供
台中百年古蹟摘星山莊昨晚婚禮，新郎大腸癌歷經11次化療，感動賓客。圖／摘星山莊提供

婚禮 古蹟 總鋪師

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