大樹莊家百年古厝亟需修復 上周提文資申請

高雄市大樹區姑婆寮莊家古厝已有百年歷史，去年古厝左護龍過水廊遇大雨毀損，近期莊家後人、鳳山社區大學講師莊世杰向族人爭取登錄歷史建築意願，上周向高雄市文化局提出申請，期望程序盡快啟動，以官方資源維護，讓莊家古厝能迎來下一個百年。

大樹莊家古厝後代遍及高雄、屏東，建物於1919年建成，1921年擴建，古厝合外埕面積約有800坪左右，是標準傳統的「七包三」格局的四合院，有七間廳堂及三進門房，外牆設計崁入雕刻的竹節與書卷，象徵耕讀人家的高風亮節與勤讀不輟，古厝彩繪來自清末民初知名彩繪師陳玉峰年輕時期的作品（1924年至1927年），外牆上方的動、植物交趾陶十分精彩，至今保存良好。

據了解，莊家古厝曾是高雄縣歷史建築，但2年後因家庭因素暫時除名，目前由後代維護，爐主為莊世杰父親莊景淵，近幾年常有電視劇到此地取景，雖地處偏僻，還是成為在地知名觀光景點，古厝前也設立假日觀光公車站牌，只是近期為防疫暫停遊客進入。

莊世杰表示，莊家古厝是目前高雄占地最大、少有狀況仍不錯的古厝，即使族人用心維護，還是不敵白蟻和雨水的侵襲，去年9月左護龍過水廊因大雨毀壞，土角內壁的牆面崩落，本月29日到古厝祭祀，發現左護龍過水廊又崩落一半，這次向文化局提歷史建築申請，也期待可引起公部門對文化資產的協助與重視。