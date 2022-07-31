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盛裝出席小米豐收祭 「祖邁市長」受族人熱烈歡迎

中央社／ 記者曾以寧高雄31日電
高雄市長陳其邁（前左2）31日上午出席茂林部落小米豐收祭，受到族人熱烈歡迎，陳其邁也換上全套傳統服飾，與族人同歡。（高雄市政府提供） 中央社
高雄市長陳其邁（前左2）31日上午出席茂林部落小米豐收祭，受到族人熱烈歡迎，陳其邁也換上全套傳統服飾，與族人同歡。（高雄市政府提供） 中央社

高雄市長陳其邁今天出席茂林部落小米豐收祭，受到族人熱烈歡迎，他說，已編列布魯布沙吊橋預算，茂林重要聯絡道路也預計今年底完工，族人就醫問題以公車式小黃解決。

陳其邁今天上午到茂林區參加茂林部落小米豐收祭，當地居民得知市長要來，高高掛起紅布條，熱鬧迎接「祖邁市長」前來，陳其邁也換上全套傳統服飾，與族人同歡。

陳其邁現場接受媒體聯訪表示，自己6月來的時候，族人給了自己一個魯凱族名Comay（祖邁），今天再來覺得「回家的感覺真好」，尤其小米豐收祭是茂林傳統，幾乎是像過年一樣熱鬧，會有很多家人共同團聚，慶祝未來有美好的一年。

媒體問及對原鄉期待，陳其邁說，高雄有3個原鄉，包括那瑪夏、桃源和茂林，其中茂林是非常精彩且非常有趣的地方，因為有3個里3個部落，各有不同特色，可以看到很多不同亮點，有溫泉，也有很多觀光資源。

陳其邁指出，自己在6月來到部落，回去後立刻針對10幾20年都無法解決的布魯布沙吊橋編列預算，目前已展開規劃設計，茂林重要聯絡道路高132線也預計在今年底完工。

針對族人就醫問題，陳其邁表示，搭乘公車式小黃可以直接很快到市區，從茂林到義大醫院大概1個小時內就可以抵達，就醫方便性也增加很多。

陳其邁說，原鄉部落是高雄市最美麗、最精彩的風景，當然人就是最重要的因素，今天一起來參加小米豐收祭非常開心，族人非常熱情，歌唱得又特別好，「相信自己來茂林之後，我的歌聲一定會進步很多」。

茂林區為傳統深藍選區，市長造訪有居民掛起布條表達支持，還組成「茂林後援會」力挺，地方人士表示，這種支持和禮遇在歷任市長中很少見到。

高雄市長陳其邁31日到茂林區參加茂林部落小米豐收祭，當地居民得知市長要來，高高掛起紅布條，還組成後援會力挺，歡迎「祖邁市長」前來。（民眾提供） 中央社
高雄市長陳其邁31日到茂林區參加茂林部落小米豐收祭，當地居民得知市長要來，高高掛起紅布條，還組成後援會力挺，歡迎「祖邁市長」前來。（民眾提供） 中央社

陳其邁 高雄市長 吊橋

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