高雄幣平台8月1日啟動 高市府加贈20%回饋機制儲多賺多
高雄市府推出的「高雄幣平台」8月1日中午12點全面啟動，包括眾所期待的文博遶境遊程，另外還有130家文創店家多樣商品提供選購，未來將再推出特色餐廳、飯店套裝行程等，將活動舞台延伸到整座城市蒐羅遊程必訪店家。
高雄市府從8月到10月將舉辦「2022台灣文博會」與「2022台灣設計展」，發起「台灣設計設計台灣」系列城市展演活動也即將展開。
高市府推出線上線下同步行銷的「創意逛大街」，首波主打富有在地特色並兼具設計感的文創品牌店家，透過高雄幣平台註冊、儲值完成，便能享有市府加贈20%的回饋機制。也就是說，儲值高雄幣100點實際可消費120點，讓錢幣變大，儲愈多賺愈多，儲值回饋最高1千點。
文化局表示，文博遶境活動首波遊程場次一開賣，短短半小時內就搶購一空，民眾紛紛來電詢問何時開放其他遊程場次選購。
這次文博遶境最後加開兩條特殊鄉間優游路線，包括杉林六龜的古道溫泉二日遊，享受茶香滿園，沉浸溫泉魅力；前進彌陀永安戲耍皮影戲與陶藝的鄉間文藝體驗。
全路線遊程資訊已在台灣設計設計台灣官網公告，8月1日中午12點將統一開放32條路線，超過上百場次的遊程，建議民眾當日上午10點可先行至高雄幣平台完成會員註冊及儲值，才不會錯過搶購。
「創意逛大街」除了官方精選限量商品，如台灣IP限定款T-shirt、一卡通、搭配原愛國婦人會館首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」推出限定香水-墨水冥想。店家也絞盡腦汁端出限量、特色商品來吸引消費者，例如「尚音唱片」延續金曲33移師高雄的話題，協助樂迷集結金曲獎所有得獎專輯，高雄幣平台回饋補助下讓你以最划算的價格把唱片帶回家。
位處美濃區的「樂愛餵羊」透過認股農地，農家定期回報了解白玉蘿蔔整個種植的過程，約定冬天來到現場採收蘿蔔。
文化局表示，高雄幣平台可透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具，多元付款方式儲值取得高雄幣，還有市府加贈20%的回饋機制，歡迎大家多加使用，暢遊屬於高雄好吃、好買、好玩好設計的特殊企畫。
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