台積電要來！高雄後勁舊部落更新 都發局聚焦公共設施

台積電將進駐高雄原高煉廠區，新科技產業進駐會帶動就業機會與城區發展，周邊區域的土地、住宅、交通等生活需求能量大增。高市府已在地方舉辦兩場座談會，都發局今天表示，討論議題聚焦在民眾最關心的公共服務設施需求和評估，以後勁新中城未來空間構想。

高市府都發局長吳文彥表示，現在舊部落的發展與過去截然不同，過去的做法是開說明會後，該拆的拆，該徵收的徵收，但現在要先聽取在地的意見，用最先進的規畫及開發的手段來操作，最重要的是要有共識。舊部落要改變，不可能全部保留與過去一樣，部分可保留、部分可改變，例如捷運站周邊、文中11等，可提供新的服務機能。

吳文彥說，未來大家要過什麼生活的共識，是建立在合作的基礎上，創造一個有特色的社區。座談會會再繼續，了解大家的需求，打造新型社區，同時具有人文色彩、歷史記憶，也有現代化生活的社區。

高雄大學智慧城鄉永續發展中心教授曾梓峰表示，居民的需求在政府都有各自不同的單位權管，市府在未來的規畫需按照居民的訴求做為方向。所以在正式規畫之前，讓民眾表達意見，先有一個未來發展方向共識，最後透過居民的主張變成一種力量，做為啟動規畫的根本。曾提出兩個模擬方案與居民討論，第一個為傳統思維的公共設施服務，第二個為構思後勁最新的發展趨勢，試圖藉由該規畫形成共識，變成主張再啟動。

後勁居民也提出意見，認為後勁要改造成與台積電相同級數的社區，若路太小，社區的發展會跟不上台積電的水準，環廠道路要闢直。建議東門左側的中油土地要做為公共設施用地，宏毅社區要將圍牆拆掉，社區內公共設施與後勁舊部落的居民共同分享。

居民也要求舊部落的綠帶要通至宏毅社區，希望包含中油宿舍區的這整個後勁地區做整體規畫，打開思維，不侷限在後勁舊部落。交通流量過大的問題，也要綜合考量。