群魔亂舞…南美館殭屍展午夜場Cosplay 名人搞笑變裝

千呼萬喚、萬眾矚目、眾所期待的台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」之百鬼漫遊Cosplay午夜場，昨晚登場。台南市長黃偉哲Cosplay鬼滅之刃主角「竈門炭治郎」與高雄市議員黃捷扮演的「栗花落香奈乎」組CP驚喜現身活動現場，並與民眾扮演的各式各樣鬼怪開心合影。

昨晚南美館Cosplay超人氣名人雲集，包括ICU 醫師陳志金、盾牌牙醫史書華、麻的法課-邱豑慶醫師、史佳霖喬韓森、杜承哲醫師、鄉民女神qn黃瓊慧、四叉貓、皮筋兒 Journey、郭鬼鬼及台灣帝雉等，受到市長黃偉哲邀約赴會粉墨登場，百鬼夜行的畫面不止應景7月鬼門開，也為幽魂展增添不少樂趣。

黃偉哲表示，很開心和大家一起參加台南市美術館舉辦的破地獄「亞洲的地獄與幽魂」之百鬼漫遊cosplay午夜專場，能看到「百鬼夜行、群魔亂舞」這麼有趣的畫面，真的很難得。昨天是地獄展午夜場第一場，也是鬼門開的隔天，希望參加的coser 都能玩得開心。

黃偉哲指出，大家之前一直敲碗，想要以特殊裝扮進入展間看展覽、想要夜間進來看這些鬼怪、想要攜帶道具進場等等，「南美館都用一種既充滿創意又不會違背美術館參觀禮儀與規範的方式，努力達成大家的願望。」美術館所有的看展規定，出發點都是為了保護展品的藝術價值，請大家支持美術館愛護所有藝術品的堅持與心意，也希望大家都能一起遵守規範，愛護藝術作品，然後開心地在美術館大玩一場。

黃偉哲指出，台南即將迎接400年，一直都是Cosplay的友善城市，台南的古蹟不管在荷鄭、清領、日治或民國時期，都有不同的時代故事。之後的全國古蹟日（每年9月第三周末）也是台南的Cosplay日，歡迎大家隨時來台南穿越時空，歷遊台南。

南美館2館與法國楷布朗利博物館合作的「亞洲的地獄與幽魂」展，應民眾要求開放午夜場Cosplay3場，時間都在晚上9時至12時，「破地獄之頭過身就過」在鬼門開隔天7月30日舉行、「破地獄之猛鬼流水席」在中元節隔天8月13日辦理；「破地獄之重回三途川」則在鬼門關隔天8月27日登場。