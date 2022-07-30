大鵬灣夏日狂歡祭繽紛登場 重溫2019台灣燈會的感動

睽違3年，屏東大鵬灣國家風景區揮別和BOT廠商拆夥的陰影，也是2019台灣燈會主場地的國際休閒特區公共區域，於7月中旬重新開放，縣府加碼於特區舉辦為期37天的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭7」，今晚由FOCA福爾摩沙馬戲團及全台首次海上高空360度風火輪煙火秀揭開序幕，活動有兒童遊樂園、演唱會、劇團、踩街和市集等，精彩繽紛。

夏日狂歡祭舉辦地點就是2019台灣燈會活動場域，當年的主燈「巨鮪來富」、「海之女神」在原地屹立不搖，縣府在大鵬灣舉辦夏日狂歡祭的消息在網路曝光後，勾起民眾台灣燈會時的感動和美好回憶，今晚專程來朝聖，當看到主燈和「海之女神」重新點亮時，響起熱烈的歡呼聲。

縣長潘孟安說，這2年多來受疫情影響，衝擊台灣百工百業，在後疫情時代，縣府舉辦夏日狂歡祭活動，除提供民眾舒緩被疫情所困的悶氣，更希望刺激經濟活絡產業；縣府並搭配交通部觀光局國旅振興補助方案，即日起至12月15日前至屏東旅遊，還可參加抽獎活動，有黃金、電冰箱、冷氣機、知名飯店住宿券等獎項。

開幕儀式邀FOCA福爾摩沙馬戲團演出，福爾摩沙馬戲團結合特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、戲劇等，為國內當代馬戲團隊，今晚帶來的表演節目「潘朵拉的盒子」，以不同的樣貌呈現「希望」，每次開啟寶藏箱就會有奇妙的事情發生，就像夏日狂歡祭一樣，每天有各種不同的精彩演出，讓遊客留下精采難忘的回憶。

全台首次的海上高空360度風火輪煙火秀為開幕的重頭戲，潘孟安帶領與會貴賓共同啟用，特別以屏東元素設計煙火意象，施放出大武山、熱情的太陽以及象徵屏東大鵬展翅的圖樣，長達10分鐘的煙火秀，150公尺大面寬跑動特效，與海面相輝映，呈現海空雙重綻放的璀璨，場面震撼，為屏東的夜空劃下最動人的樂章。