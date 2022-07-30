鼠窩宅塞35噸垃圾如下「蟑螂雨」 環保局拚5天才清完
高雄三民區克武路滿布鼠窩的民宅，經高雄市政府強制介入，拚了5天總算清完，清潔人員從地下室清到5樓共清出31.58噸垃圾、2.63噸資源垃圾，清理過程蟑螂胡亂飛竄，清潔人員形容簡直在下「蟑螂雨」，肥大的老鼠也不怕生人，堪稱歷來最具挑戰的超級任務，也解決鄰戶10多年來的困擾。
這處民宅長期堆置大量雜物，造成老鼠、蟑螂橫生，嚴重影響附近環境衛生。市府費力取得屋主同意書後，動員環保局、警察局、消防局、衞生局、社會局、動保處、里辦公室等單位介入處理，除安撫、安置獨居屋內的康姓男子及他飼養的寵物貓， 也全戶進行環境清理。
高市環保局長張瑞琿說，整棟透天厝從地下室到5樓，所有空間全堆滿了紙箱及雜物，連走路都困難，現場作業空間不寬敞，清隊隊員用人龍接力打包垃圾，今天更調用吊車，把高樓層垃圾吊掛清出，歷時5天，至今晚總算清除完成，解決當地鄰戶10多年困擾。
環保局統計，自26日起至今天，共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、吊車1台、消毒機具4台，累計清出31.58噸一般垃圾及2.63噸資源回收物，另有3輛廢棄車輛及冰箱、大型魚缸等大型廢棄物。住戶飼養的寵物貓已交由市府動保處協助安置照顧，現場尋獲的現金也轉交親友保管。
環保局針對環境髒亂的部分，已開出14張罰單，後續依「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，由區公所向使用人求償清理髒亂物相關費用。寶獅里長林昆明感謝市長陳其邁解決他們10多年來的困擾，也製紅布條表達謝意。
環保局表示，無業58歲康姓住戶家境小康，原本與家人住在三民區這處透天厝，家人遷居北上後剩他獨居，養貓為伴，但屋內堆積雜物，他平時睡在1樓廢棄汽車內，再到附近公園洗漱。他聲稱住屋內有「黃金」，但環保局只帶腳踏車綠色袋子內的塑膠袋，及外套口袋內找到現金5009元，已錄影存證，轉交給康男阿姨保管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言