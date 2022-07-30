鼠窩宅塞35噸垃圾如下「蟑螂雨」 環保局拚5天才清完

高雄三民區克武路滿布鼠窩的民宅，經高雄市政府強制介入，拚了5天總算清完，清潔人員從地下室清到5樓共清出31.58噸垃圾、2.63噸資源垃圾，清理過程蟑螂胡亂飛竄，清潔人員形容簡直在下「蟑螂雨」，肥大的老鼠也不怕生人，堪稱歷來最具挑戰的超級任務，也解決鄰戶10多年來的困擾。

這處民宅長期堆置大量雜物，造成老鼠、蟑螂橫生，嚴重影響附近環境衛生。市府費力取得屋主同意書後，動員環保局、警察局、消防局、衞生局、社會局、動保處、里辦公室等單位介入處理，除安撫、安置獨居屋內的康姓男子及他飼養的寵物貓， 也全戶進行環境清理。

高市環保局長張瑞琿說，整棟透天厝從地下室到5樓，所有空間全堆滿了紙箱及雜物，連走路都困難，現場作業空間不寬敞，清隊隊員用人龍接力打包垃圾，今天更調用吊車，把高樓層垃圾吊掛清出，歷時5天，至今晚總算清除完成，解決當地鄰戶10多年困擾。

環保局統計，自26日起至今天，共動員239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、吊車1台、消毒機具4台，累計清出31.58噸一般垃圾及2.63噸資源回收物，另有3輛廢棄車輛及冰箱、大型魚缸等大型廢棄物。住戶飼養的寵物貓已交由市府動保處協助安置照顧，現場尋獲的現金也轉交親友保管。

環保局針對環境髒亂的部分，已開出14張罰單，後續依「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，由區公所向使用人求償清理髒亂物相關費用。寶獅里長林昆明感謝市長陳其邁解決他們10多年來的困擾，也製紅布條表達謝意。