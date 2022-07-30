快訊

高雄鼠窩民宅清出24噸垃圾 清潔員苦忍「蟑螂雨」終於清到5樓

評／薑還是老的辣？波洛西的戰略模糊 挑動美中緊張神經

論文草稿寫「請智堅自我發揮」遭徐巧芯質疑 林智堅競辦回應

高市鼠窩民宅清出24噸垃圾 清潔員苦忍「蟑螂雨」終於清到5樓了

中央社／ 高雄30日電
高市環保局共出動約200人次人力，清出24噸多垃圾，過程飽受上千隻「蟑螂雨」和鼠患攻擊，終於在第5天清到鼠窩民宅4、5樓。 中央社／高雄市環保局提供
高市環保局共出動約200人次人力，清出24噸多垃圾，過程飽受上千隻「蟑螂雨」和鼠患攻擊，終於在第5天清到鼠窩民宅4、5樓。 中央社／高雄市環保局提供

高市鼠窩民宅清理進入第5天，環保局共出動約200人次人力，清出24噸多垃圾，清潔人員過程飽受上千隻「蟑螂雨」和鼠患所苦，終於只剩4、5樓部分雜物，最快今晚就能清完。

高雄三民區透天民宅鼠窩清理進入第5天，市府環保局5天來出動約200人次人力，今天又出動42人、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車、4台消毒機，直接挺進5樓，直搗地下室，且首度出動吊車協助吊掛大型傢俱，但面對的依舊是堆疊高度達天花板的紙箱以及填滿空間的雜物。從26日截至今天中午12時，共清出一般垃圾24.07噸、資源回收物2.38噸。

高雄市政府環保局自26日起動員大批人車清理跟環境消毒，原本預計僅要清理1到4樓，但進入後才發現還有頂樓加蓋的5樓跟地下室，增添清潔難度。清潔人員不但要面對垃圾惡臭，還不時有上千隻蟑螂亂竄，甚至下起「蟑螂雨」，一不小心就會掉進衣服；裡面的鼠患更是驚悚，肥大的老鼠不怕人類，不時跟清潔人員對視。

環保局環境衛生管理科人員接受中央社記者電訪指出，目前僅剩4、5樓還有部分雜物待清理，1到3樓跟地下室均已清理完成，最快今天晚間就能清理完成。目前還沒估算總清潔費用，後續將依據「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，移請區公所，向使用人求償清理髒亂物所需費用，初步了解屋主也願意負擔清潔費。

此外，針對康男聲稱屋子裡有黃金，環保局5天來則僅在腳踏車綠色袋子內塑膠袋、外套口袋內找到現金新台幣5009元，並已錄影存證，轉交給康男阿姨保管。另也找到康男飼養的2隻寵物貓，目前均已請動保處安置在壽山收容所，健康狀況無虞。

環保局表示，無業58歲康姓住戶家境小康，父親為大學教授，他本來跟家人住在這10多年，但家人遷居北上後，剩康男獨居在4樓透天，水電費由台北家人繳納。他10年多來在屋內堆積雜物，平時睡在1樓廢棄汽車內，髒了就到附近公園洗澡，也會買飼料回家餵食貓咪、老鼠或是附近流浪狗。

不過，附近鄰居飽受鼠患、蟑螂亂竄和惡臭所苦，經多次檢舉都因法規限制不得侵入民宅告吹，直到三民區公所這次以通訊軟體聯繫上屋主康男弟弟、妹妹，取得清除同意，環保局人員才得以破門而入，並將康男強制送醫。

蟑螂 老鼠 透天

延伸閱讀

台中上半年PM2.5濃度13.4微克 首度低於國家標準

小馬少棒／錦標賽首戰 高雄中正國小逆轉勝

高雄漁電共生申設案佳 業者：漁在前電在後

中市府公布大廈充電站指引卻撤補助 市府：先公後私

相關新聞

高市鼠窩民宅清出24噸垃圾 清潔員苦忍「蟑螂雨」終於清到5樓了

高市鼠窩民宅清理進入第5天，環保局共出動約200人次人力，清出24噸多垃圾，清潔人員過程飽受上千隻「蟑螂雨」和鼠患所苦，...

高雄氣爆8周年 藍營：地下仍有7條石化管線堪慮

明天是高雄氣爆滿8周年的日子，身兼高雄市議會氣爆調查小組召集人的議員陳麗娜指出，市民逐漸走出氣爆陰霾，但至今還有7條石化...

影／不敵疫情 金門30年老店金麒麟餐廳宣布8月1日熄燈

金門知名的老字號餐廳金麒麟，走過悠悠30載，經歷金門觀光業的興盛，但卻不敵疫情，確定將於8月1日熄燈，對此不少老顧客都...

影／屏東部落之心來義啟用 逾億元打造9月將辦收穫節

行政院原住民族委員會補助逾億元，在屏東新來義打造部落之心，全區8棟多功能設施今天啟用。屏東縣長潘孟安上午逐一走訪檢視，並...

墾丁垃圾爆滿 逐步減設垃圾桶

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，加上國旅補助上路，南台灣度假勝地屏東墾丁湧人潮，墾管處發現，各遊憩景點的分類垃圾桶，快被遊客和...

想婚了嗎！高市青年局玩設計 限定結婚書約搶手秒殺

2022台灣文博會在高雄8月5日即將登場，市府各局處都動起來，青年局推出一系列青年設計力改造計畫，邀LADYBUG創辦人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。