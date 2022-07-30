屏東+603長者接種疫苗獎勵不再延 明天最後一天

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏基今天開設6個月至5歲嬰幼兒莫德納特別門診，開放現場隨到隨打，一位家長抱子女接種疫苗。記者魏斌／攝影
屏基今天開設6個月至5歲嬰幼兒莫德納特別門診，開放現場隨到隨打，一位家長抱子女接種疫苗。記者魏斌／攝影

屏東縣今天新增603例本土新冠確診個案，屏東縣政府衛生局統計，嬰幼兒莫德納疫苗22日起接種， 8天施打率僅8.1%，屏東基督教醫院今開設特別門診，但上午僅32人施打。衛生局強調，MIS-C（兒童多系統發炎症候群）多發生在未施打疫苗的5歲以下幼童，呼籲家長儘快帶家中小孩施打疫苗。

衛生局上午也在屏東火車站開設莫德納疫苗施打站，提供6歲以上民眾隨到隨打服務，共240人施打。縣府強調，65歲以上長者接種疫苗獎勵，施打送500元及快篩試劑實施到31日截止不再延長，明天剩最後一天，呼籲還未接種長輩把握時間。

屏基上午開設6個月至5歲嬰幼兒莫德納特別門診，開放現場隨到隨打，預定可施打200位，但僅32人施打。一位到場家長直言，「本來想再觀察第一波施打情況，考慮很久才決定來打」，但也有家長表示，「既然都決定與病毒共存，還是盡快接種比較安心」。醫護人員透露，嬰幼兒疫苗第一天施打人最多，接下來施打人數一天比一天還少。

屏縣今公告確診603人，其中553人快篩陽性判定，佔確診量91.7%。全縣居家隔離現管人數861人，居家照護現管3476人。

莫德納疫苗 屏東縣政府 衛生局

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