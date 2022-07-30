高雄氣爆8周年 藍營：地下仍有7條石化管線堪慮

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄氣爆將滿8年，議員陳麗娜認為，高雄石化產業的轉型調整進度有限。圖／本報資料照
高雄氣爆將滿8年，議員陳麗娜認為，高雄石化產業的轉型調整進度有限。圖／本報資料照

明天是高雄氣爆滿8周年的日子，身兼高雄市議會氣爆調查小組召集人的議員陳麗娜指出，市民逐漸走出氣爆陰霾，但至今還有7條石化管線在地下運送原料、大社工業區降編案懸而未決，另有中油五輕關廠後產能轉嫁大林煉油廠，高市府未做好石化產業轉型。

2014年7月31日深夜高雄發生氣爆造成重大傷亡，社會湧入善款45億元。明天氣爆將滿8年，議員陳麗娜指出，善款核定使用41億，其中長期計畫金額約26億，已執行約18億、執行率69.2％，但市府還有代位求償衍生的官司未定，最後可能要歸墊9.3億善款，另加上沒有核定用途的4億，將來約13億善款何去何從。

除善款爭議外，陳麗娜認為，8年來石化產業的轉型調整進度有限，因為在中油高煉廠停產後，產能轉至大林煉油廠，107年起，原油日煉產能由30萬桶提升至40萬桶，現在中油將五輕土地租給台積電建廠，生產所造成的環境衝擊、空氣汙染卻轉嫁給小港地區。

此外，民眾希望地下石化管線儘量遷離人口稠密地區，但市府108年通過降乙編的大社石化工業區至今未通過內政部審查，現在至少還有7條管線持續將原料由港區運往大社工業區。

陳麗娜也質疑新材料循環園區定位與開發期程不明，未來倒底是石化高值化產業園區或環保服務業，能否容納大社工業區降編後石化廠商遷廠？未來循環產業園區完成後，不但是全國第六座、高雄第三座「特殊性工業區」，更會讓林園、臨海工業區連成一線，屆時如何兼顧環境衝擊、生活品質及居民健康，政府說不清楚、講不明白。

市府表示，大社降編案已經在內政部都委會審查中，市府希望依法變更為乙種工業區的立場不會改變，同時也會再促請內政部加速審議，並請經濟部積極協助廠商、輔導產業轉型與升級。此外，新材料循環園區是由經濟部主政，權責不在高雄市政府。

氣爆 陳麗娜 中油

延伸閱讀

柯志恩發言團隊平均年齡不到30歲 「最美主持人」入列

柯志恩民調落後陳其邁43個百分點 柯團隊：跟4年前情形一樣

用舊照談高雄遭批 柯志恩團隊：沒常識

陳其邁強調施政不分藍綠 柯志恩努力讓市民認識

相關新聞

影／不敵疫情 金門30年老店金麒麟餐廳宣布8月1日熄燈

金門知名的老字號餐廳金麒麟，走過悠悠30載，經歷金門觀光業的興盛，但卻不敵疫情，確定將於8月1日熄燈，對此不少老顧客都...

墾丁垃圾爆滿 逐步減設垃圾桶

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，加上國旅補助上路，南台灣度假勝地屏東墾丁湧人潮，墾管處發現，各遊憩景點的分類垃圾桶，快被遊客和...

高雄氣爆8周年 藍營：地下仍有7條石化管線堪慮

明天是高雄氣爆滿8周年的日子，身兼高雄市議會氣爆調查小組召集人的議員陳麗娜指出，市民逐漸走出氣爆陰霾，但至今還有7條石化...

影／屏東部落之心來義啟用　逾億元打造9月將辦收穫節

行政院原住民族委員會補助逾億元，在屏東新來義打造部落之心，全區8棟多功能設施今天啟用。屏東縣長潘孟安上午逐一走訪檢視，並...

想婚了嗎！高市青年局玩設計 限定結婚書約搶手秒殺

2022台灣文博會在高雄8月5日即將登場，市府各局處都動起來，青年局推出一系列青年設計力改造計畫，邀LADYBUG創辦人...

全國唯一完整保存號誌樓今重啟 周末還有限定表演

高雄港站北號誌樓是目前全國唯一完整保存號誌樓建築及聯鎖裝置、聯動鐵管、轉轍器等設施的號誌樓，高雄市政府配合2022 臺灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。