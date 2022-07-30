高雄氣爆8周年 藍營：地下仍有7條石化管線堪慮

明天是高雄氣爆滿8周年的日子，身兼高雄市議會氣爆調查小組召集人的議員陳麗娜指出，市民逐漸走出氣爆陰霾，但至今還有7條石化管線在地下運送原料、大社工業區降編案懸而未決，另有中油五輕關廠後產能轉嫁大林煉油廠，高市府未做好石化產業轉型。

2014年7月31日深夜高雄發生氣爆造成重大傷亡，社會湧入善款45億元。明天氣爆將滿8年，議員陳麗娜指出，善款核定使用41億，其中長期計畫金額約26億，已執行約18億、執行率69.2％，但市府還有代位求償衍生的官司未定，最後可能要歸墊9.3億善款，另加上沒有核定用途的4億，將來約13億善款何去何從。

除善款爭議外，陳麗娜認為，8年來石化產業的轉型調整進度有限，因為在中油高煉廠停產後，產能轉至大林煉油廠，107年起，原油日煉產能由30萬桶提升至40萬桶，現在中油將五輕土地租給台積電建廠，生產所造成的環境衝擊、空氣汙染卻轉嫁給小港地區。

此外，民眾希望地下石化管線儘量遷離人口稠密地區，但市府108年通過降乙編的大社石化工業區至今未通過內政部審查，現在至少還有7條管線持續將原料由港區運往大社工業區。

陳麗娜也質疑新材料循環園區定位與開發期程不明，未來倒底是石化高值化產業園區或環保服務業，能否容納大社工業區降編後石化廠商遷廠？未來循環產業園區完成後，不但是全國第六座、高雄第三座「特殊性工業區」，更會讓林園、臨海工業區連成一線，屆時如何兼顧環境衝擊、生活品質及居民健康，政府說不清楚、講不明白。

市府表示，大社降編案已經在內政部都委會審查中，市府希望依法變更為乙種工業區的立場不會改變，同時也會再促請內政部加速審議，並請經濟部積極協助廠商、輔導產業轉型與升級。此外，新材料循環園區是由經濟部主政，權責不在高雄市政府。