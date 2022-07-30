影／屏東部落之心來義啟用　逾億元打造9月將辦收穫節

行政院原住民族委員會補助逾億元，在屏東新來義打造部落之心，全區8棟多功能設施今天啟用。屏東縣長潘孟安上午逐一走訪檢視，並預告屏東收穫那麼多原住民族收穫節9月24日將移師部落之心舉行。

原民會表示，新來義部落之心示範點提供文化健康站、部落廚房、文化創意展示、部落大學教室、資源教育教室及多功能集會所等綜合性服務空間。區內另打造排灣族傳統家屋，並引百年二峰圳水源，蓄水9公噸作為區內灌溉水源。

潘孟安上午與原民會夷將．拔路兒一起點燃火把，隨後跟與會貴賓一起拉起部落傳統植物羊齒蕨編成的180公尺花環，並以木雕禮刀剪綵，場面熱鬧。潘孟安逐一檢視各項設施，觀看學童製作排灣傳統美食吉那富、部落婦女編織，對於傳統編織看似技法相同，卻能呈現多變色澤花樣很感興趣，多次蹲身詢問。

潘孟安強調，屏東部落之心位於北排灣、南排灣及魯凱族交匯中心，今年原住民族收穫節也將移師部落之心舉行，歡迎國人一起來體驗屏東原住民文化。