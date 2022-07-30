影／屏東部落之心來義啟用 逾億元打造9月將辦收穫節
行政院原住民族委員會補助逾億元，在屏東新來義打造部落之心，全區8棟多功能設施今天啟用。屏東縣長潘孟安上午逐一走訪檢視，並預告屏東收穫那麼多原住民族收穫節9月24日將移師部落之心舉行。
原民會表示，新來義部落之心示範點提供文化健康站、部落廚房、文化創意展示、部落大學教室、資源教育教室及多功能集會所等綜合性服務空間。區內另打造排灣族傳統家屋，並引百年二峰圳水源，蓄水9公噸作為區內灌溉水源。
潘孟安上午與原民會夷將．拔路兒一起點燃火把，隨後跟與會貴賓一起拉起部落傳統植物羊齒蕨編成的180公尺花環，並以木雕禮刀剪綵，場面熱鬧。潘孟安逐一檢視各項設施，觀看學童製作排灣傳統美食吉那富、部落婦女編織，對於傳統編織看似技法相同，卻能呈現多變色澤花樣很感興趣，多次蹲身詢問。
潘孟安強調，屏東部落之心位於北排灣、南排灣及魯凱族交匯中心，今年原住民族收穫節也將移師部落之心舉行，歡迎國人一起來體驗屏東原住民文化。
夷將．拔路兒致詞時肯定縣府在原鄉的建設，還說潘孟安兩次縣長選舉在原鄉得票逾四成甚至逼近五成，超越之前擔任縣長的蘇嘉全、曹啟鴻，期盼他兩任屆滿後，繼任者能保持甚至再超越，讓部落之心啟用儀式充滿選舉味。
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