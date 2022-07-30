影／屏東部落之心來義啟用　逾億元打造9月將辦收穫節

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
潘孟安（左）與夷將．拔路兒一起點燃火把，宣布屏東部落之心啟用。記者魏斌／攝影
潘孟安（左）與夷將．拔路兒一起點燃火把，宣布屏東部落之心啟用。記者魏斌／攝影

行政院原住民族委員會補助逾億元，在屏東新來義打造部落之心，全區8棟多功能設施今天啟用。屏東縣長潘孟安上午逐一走訪檢視，並預告屏東收穫那麼多原住民族收穫節9月24日將移師部落之心舉行。

原民會表示，新來義部落之心示範點提供文化健康站、部落廚房、文化創意展示、部落大學教室、資源教育教室及多功能集會所等綜合性服務空間。區內另打造排灣族傳統家屋，並引百年二峰圳水源，蓄水9公噸作為區內灌溉水源。

潘孟安上午與原民會夷將．拔路兒一起點燃火把，隨後跟與會貴賓一起拉起部落傳統植物羊齒蕨編成的180公尺花環，並以木雕禮刀剪綵，場面熱鬧。潘孟安逐一檢視各項設施，觀看學童製作排灣傳統美食吉那富、部落婦女編織，對於傳統編織看似技法相同，卻能呈現多變色澤花樣很感興趣，多次蹲身詢問。

潘孟安強調，屏東部落之心位於北排灣、南排灣及魯凱族交匯中心，今年原住民族收穫節也將移師部落之心舉行，歡迎國人一起來體驗屏東原住民文化。

夷將．拔路兒致詞時肯定縣府在原鄉的建設，還說潘孟安兩次縣長選舉在原鄉得票逾四成甚至逼近五成，超越之前擔任縣長的蘇嘉全、曹啟鴻，期盼他兩任屆滿後，繼任者能保持甚至再超越，讓部落之心啟用儀式充滿選舉味。

潘孟安（右）對排灣傳統編織很有興趣，數度蹲身詢問編織方法。記者魏斌／攝影
潘孟安（右）對排灣傳統編織很有興趣，數度蹲身詢問編織方法。記者魏斌／攝影

潘孟安 原住民

延伸閱讀

綠營屏東縣長參選人確診解隔還不出門？潘孟安這樣說

影／校長遴選紛擾 潘孟安：不接受任何為政治服務校長

影／屏東外送員取餐後遇上萬安演習 被取消訂單「火車站發呆」

影／東港兒童公園變遊樂園 濃濃航海意象還有戲水區

相關新聞

影／不敵疫情 金門30年老店金麒麟餐廳宣布8月1日熄燈

金門知名的老字號餐廳金麒麟，走過悠悠30載，經歷金門觀光業的興盛，但卻不敵疫情，確定將於8月1日熄燈，對此不少老顧客都...

墾丁垃圾爆滿 逐步減設垃圾桶

疫情趨緩適逢暑假旅遊旺季，加上國旅補助上路，南台灣度假勝地屏東墾丁湧人潮，墾管處發現，各遊憩景點的分類垃圾桶，快被遊客和...

屏東+603長者接種疫苗獎勵不再延 明天最後一天

屏東縣今天新增603例本土新冠確診個案，屏東縣政府衛生局統計，嬰幼兒莫德納疫苗22日起接種， 8天施打率僅8.1%，屏東...

高雄氣爆8周年 藍營：地下仍有7條石化管線堪慮

明天是高雄氣爆滿8周年的日子，身兼高雄市議會氣爆調查小組召集人的議員陳麗娜指出，市民逐漸走出氣爆陰霾，但至今還有7條石化...

影／屏東部落之心來義啟用　逾億元打造9月將辦收穫節

行政院原住民族委員會補助逾億元，在屏東新來義打造部落之心，全區8棟多功能設施今天啟用。屏東縣長潘孟安上午逐一走訪檢視，並...

想婚了嗎！高市青年局玩設計 限定結婚書約搶手秒殺

2022台灣文博會在高雄8月5日即將登場，市府各局處都動起來，青年局推出一系列青年設計力改造計畫，邀LADYBUG創辦人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。