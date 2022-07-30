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影／不敵疫情 金門30年老店金麒麟餐廳宣布8月1日熄燈

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門知名的老字號餐廳~金麒麟，經歷金門觀光業的興盛，但卻不敵疫情，確定將於8月1日熄燈。記者蔡家蓁／攝影
金門知名的老字號餐廳~金麒麟，經歷金門觀光業的興盛，但卻不敵疫情，確定將於8月1日熄燈。記者蔡家蓁／攝影

金門知名的老字號餐廳金麒麟，走過悠悠30載，經歷金門觀光業的興盛，但卻不敵疫情，確定將於8月1日熄燈，對此不少老顧客都表示不捨，有人趕緊趁最後倒數幾天，訂購店內的招牌菜，希望留下對老味道的美好記憶。

金麒麟餐廳老闆李甘桐回憶，他10多歲就到台北學做菜，後來跟友人在台開連鎖川菜餐廳，最高記錄曾有5間分店，後來金門開放觀光後，他一則想回家陪伴父母，二則是看好金門的旅遊市場，於是返鄉開設餐廳。

李甘桐說，他81年先在吳厝開餐廳，隔年才搬到如今的榜林村下后垵現址，這一開就將近30年，他說，現在因為疫情關係，已苦撐2年多，實在撐不下去，不得已只能無奈宣布結束營業。

他說，餐廳的全盛時期，約在85至87年間，李甘桐說，當時18點半前，幾乎都是團客，之後才是散客跟訂桌；有時1天就有將近200桌的訂單，其中有100多桌是旅遊餐，可以說，來金門旅遊的團客，幾乎都會有一頓是安排在他這邊用餐，店內的拔絲芋頭、燕菜、爪西肉+胡椒包等，都是遊客熟悉的老味道。

李甘桐說，這2年因為疫情影響，有很長的一段時間，店內是一桌客人都沒有，既沒遊客也沒婚宴訂桌，雖然他有轉型賣起炸雞、腸旺等外帶餐，還意外爆紅，但利潤實在不高，加上每個月的店租、水電與人事開銷，入不敷出且每月都要貼10-20萬，加上他跟胞弟李玉成的小孩都不願意接班，只能無奈做出停業抉擇。

「真的很不捨，不過也沒辦法」李甘桐表示，這個疫情看不到盡頭，不知道還要拖多久，真的撐不下去，為了節省開銷，店內的人事都已經精簡到不行，也不敢請廚師，只能他們兄弟倆下廚；他說，自己已經65歲，感覺體力差很多，做的很累，才想要退休。

得知金麒麟即將歇業，不少老客人近期都紛紛打電話或在臉書留言表達關心之意，另外，也有不少人趕著訂購招牌菜，讓他們近期的訂單都已爆單，只能跟沒訂到的客人說抱歉。

金麒麟餐廳老闆李甘桐燒的一手好菜，讓餐廳在金門火紅30載。記者蔡家蓁／攝影
金麒麟餐廳老闆李甘桐燒的一手好菜，讓餐廳在金門火紅30載。記者蔡家蓁／攝影
金麒麟餐廳老闆李甘桐長相與國父孫中山先生有幾分神似，以前不少大陸客都說，他有明星臉。記者蔡家蓁／攝影
金麒麟餐廳老闆李甘桐長相與國父孫中山先生有幾分神似，以前不少大陸客都說，他有明星臉。記者蔡家蓁／攝影
不敵疫情，金門知名的老字號金麒麟餐廳，確定將於8月1日熄燈。記者蔡家蓁／攝影
不敵疫情，金門知名的老字號金麒麟餐廳，確定將於8月1日熄燈。記者蔡家蓁／攝影
金麒麟餐廳老闆李甘桐表示，受到疫情影響，每月都要貼10-20萬，實在撐不下去，只能宣布歇業。記者蔡家蓁／攝影
金麒麟餐廳老闆李甘桐表示，受到疫情影響，每月都要貼10-20萬，實在撐不下去，只能宣布歇業。記者蔡家蓁／攝影

餐廳 金門 疫情

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