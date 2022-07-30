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想婚了嗎！高市青年局玩設計 限定結婚書約搶手秒殺

聯合報／ 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
結婚書約禮盒相當吸睛，高雄市青年局邀請Youtuber情侶檔「眾量級CROWD」代言、體驗。圖／高雄市青年局提供
結婚書約禮盒相當吸睛，高雄市青年局邀請Youtuber情侶檔「眾量級CROWD」代言、體驗。圖／高雄市青年局提供

2022台灣文博會在高雄8月5日即將登場，市府各局處都動起來，青年局推出一系列青年設計力改造計畫，邀LADYBUG創辦人、設計師李君慈合作推獨家限定結婚書約禮盒，在「台灣設計設計台灣」官網露出後，引起熱烈回響，百組名額一開放即秒殺。

高雄市長陳其邁說，市府團隊接連籌辦多場大型盛會，從2022台灣燈會，到即將登場的台灣文博會、台灣設計展，從燈會期間爆紅的虎尾燈與秒殺的獨家書約禮盒，展現高雄文化軟實力，也讓市民感受到高雄這20多年來的變化，除了整體環境氛圍的改造，最主要還是讓高雄這座城市得以成為文化、設計與創意的載體。

「台灣設計設計台灣」總策劃、副市長史哲說，設計導入市政治理不光是優化、美化，還要能達到增加更多與民眾對話空間等效益，此次獨家限定結婚書約禮盒就是一例，要讓市政設計更符合民眾需求，能真正走進市民生活。

高雄市青年局長張以理也是學設計出身，他觀察，時下年輕人有較高的自我意識，喜歡客製化與獨一無二，他與設計圈的朋友結婚時也採親自設計的書約，打造專屬的儀式感。

他說，這次限定禮盒一開始僅開放8月4日七夕情人節結婚登記新人索取，陸續收到大量市民私訊詢問開放時間，考量新人各有自己理想的結婚登記日期，除了七夕情人節，包含黃道吉日、生辰八字等因素，也是台灣珍貴的文化傳統，在求新求變的設計中，也顧及傳統婚嫁文化，兩者並行不悖。

李君慈笑稱，結婚這一步對人影響巨大，遇到對的人往後人生是甜美的，反之，可能是噩夢的開始，但至少在登記的那一刻是可愛的、夢幻的。婚約書盒除了帶入生活中實用的小禮與療癒可愛的祝福，婚約書透過字體、編排、重新安排閱讀性，設計改變以往分類版本的刻意，可以一盒接納多元婚姻。

青年局攜手青年設計師推出高雄市政府獨家限定結婚書約禮盒，線上登記截止日原訂10月23日截止，距截止日尚有3個月，考量預約登記人數已達100組，目前已提早截止預約。青年局表示，後續「台灣設計設計台灣」會持續推出系列設計滿點的活動與商品，更多活動詳情可隨時關注活動官網 twdesign.tw 、高雄市青年局官方網站，或加入官方Facebook、Instagram與Line@(@youth.kcg)帳號。

高雄市青年局攜手設計師推出特色結婚書約，藏著許多巧思。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局攜手設計師推出特色結婚書約，藏著許多巧思。圖／高雄市青年局提供
結婚書約禮盒內容物相當別製、有設計感。圖／高雄市青年局提供
結婚書約禮盒內容物相當別製、有設計感。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局邀設計師李君慈合作，打造限量結婚書約禮盒，引起話題。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局邀設計師李君慈合作，打造限量結婚書約禮盒，引起話題。圖／高雄市青年局提供
夢幻的結婚書約，融合泡泡糖吊卡玩具，相當別緻。圖／高雄市青年局提供
夢幻的結婚書約，融合泡泡糖吊卡玩具，相當別緻。圖／高雄市青年局提供

結婚 青年 陳其邁

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