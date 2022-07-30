澎湖𩵺鯉灣珊瑚海休憩區啟用 七美觀光新亮點

中央社／ 澎湖縣30日電
圖為澎湖𩵺鯉灣遊憩區。 圖擷自澎湖國家風景區管理處官網
圖為澎湖𩵺鯉灣遊憩區。 圖擷自澎湖國家風景區管理處官網

澎湖七美嶼新建𩵺鯉灣珊瑚海休憩區，今天落成啟用，成為島上的觀光新亮點，澎管處表示，期盼讓七美嶼在觀光旅遊上更具吸引力。

觀光局澎湖國家風景區管理處在七美嶼新建「七美𩵺鯉灣珊瑚海休憩區」，今天澎湖縣政府參議陳晶卉、七美鄉長呂啟俊、代表會主席葉長茂、澎湖科大校長黃有評、澎湖氣象站主任張欽雄與澎管處長許宗民等人參與落成啟用典禮，共同見證土地重生的喜悅與期待。

許宗民表示，澎管處110年起推動國際魅力旅遊據點「營造澎湖黃金海岸旅遊線」，朝向海島度假樂園發展，結合浮潛、賞景、露營、觀星等旅遊型態需求，打造七美親水休憩活動優質環境「𩵺鯉灣珊瑚海休憩區」，塑造七美旅遊意象的新亮點，帶動離島地區觀光產業的蓬勃發展。

澎管處表示，七美嶼為澎湖群島最南方的島嶼，俗稱大嶼或南嶼，除有豐富文化底蘊外，更擁有如雙心石滬、石獅、小台灣等自然景致，近年來，隨著深度旅遊的風行，已成為生態體驗最佳的旅遊地點之一。

澎湖縣 珊瑚 國家風景區

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