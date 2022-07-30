全國唯一完整保存號誌樓今重啟 周末還有限定表演
高雄港站北號誌樓是目前全國唯一完整保存號誌樓建築及聯鎖裝置、聯動鐵管、轉轍器等設施的號誌樓，高雄市政府配合2022 臺灣文博會X台灣設計展，今天舉行高雄港站北號誌樓重啟儀式。高雄市文化局表示，8月至10月將舉辦周末限定表演，邀民眾到訪體驗鐵道文化。
典禮邀請高雄市議員簡煥宗、李喬如、黃捷等人到場，另邀曾在號誌樓服務的車長傅至宏、道班工陳玉春等人回娘家見證，現場由號誌員交接電氣路牌給高雄市副市長史哲，再以火車鳴笛象徵北號誌樓重生。
史哲表示，為呼應近百年前台灣博覽會呈現的現代化視野，本次從全台僅存機械聯動裝置的北號誌樓出發，向百年前控制鐵道運行的「經典機械設計」致敬。史哲指出，2008舊打狗驛停駛、2010「舊打狗驛（北號誌樓）」登錄歷史建築保存、2020年北號誌樓工程開工遇火噬，直到2022完工重新啟用，「14年看似很長，但在歷史的長河中也只是一瞬間」。
舊打狗驛故事館創館長謝明勳表示，這棟建築是典型的工業時代機能主義建築，為了視野、便於人員隨時操作，機械閘柄和電氣閘柄都在二樓，藉由樓上各支閘柄和連鎖盤帶動，將動作傳遞到一樓，再從一樓地板上的橫向小開口，伸出北號誌樓，連接現場各處轉轍器和號誌機。
高市文化局長王文翠表示，「聯鎖裝置」可說是鐵路號誌的心臟，設計上要確保安全並增進行車效率，操作有一定順序以防人為錯誤扳動轉轍器，或顯示進路相衝突的號誌，北號誌樓展覽名稱為呼應這個重要設計，以主題「解鎖！北號誌樓」，讓民眾親自體驗扳動機械閘柄，了解鐵道運作過程的「關節」、環環相扣的「聯鎖機制」及轉彎設計的機械原理。
高市文化局表示，北號誌樓8月至10月的周末，將搭配早期台鐵調度貨車使用的DL-1043型貨車移動機，實地展演北號誌樓解鎖、聯動、運轉的奧秘，另有親子鐵道遊程等，相關活動資訊可上2022 臺灣文博會X台灣設計展在高雄官網 https://twdesign.tw/ 、「舊打狗驛故事館」粉專、舊打狗驛故事館官方網站 https://trm.tw/ 查詢。
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