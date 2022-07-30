搶搭電影熱潮 金門8/1打造廢營區成恐龍世界

恐龍出沒！搶搭恐龍電影熱潮，金門縣府將於8月1日至 9月30日舉辦「金門星光節」，主辦單位將金湖鎮活化的西洪營區重新改造，內部有科幻感的星球謎航與侏儸紀等時空地景藝術品，讓營區搖身一變，成為栩栩如生、超科幻的恐龍世界，預料將吸引大批遊客到訪。

縣府觀光處長丁健剛表示，此次活動以星球謎航為主軸，從失落的星球、神祕的星際旅程、無限蟲洞、穿越時空到遠古侏儸紀，霸王龍、迅猛龍、三角龍相繼現身到金門，讓遊客隨著迷幻的氛圍，彷彿進入時空旅程。

最特別的是，其中三座藝術品由鄉親與遊客共同創作，作品融入夢想與憧憬，創造出滿滿的感動。展場還有大師帶領藝術品走讀、週末街頭藝人表演、八月下旬還有恐龍劇團表演、無人機燈光秀等精彩活動，要給你好看。

觀光處表示，開幕當日(8/1)舉辦打卡送活動帆布包活動，活動期間還有「集章換酷卡」活動，只要完成集章即可兌換「限定酷卡」，均數量有限，換完為止。

觀光處也指出，活動在西洪營區舉辦，展期自8/1至 9/30每日17:30-21:00，最佳賞燈時間19:30，採售票方式入場，線上購票只要「半價」相當超值。金門籍鄉親憑身分證件，免費入場。

縣府於活動期間提供接駁車服務，提供方便的交通選擇。山外車站往返活動會場，約每30分鐘一班，行駛路線為「山外車站→往活動會場→山外車站」；另於活動結束後，末班車21:10由活動會場接駁至車站、碼頭，行駛路線為「山外車站→沙美車站→金城車站→水頭碼頭」，歡迎多多利用。