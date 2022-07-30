形塑台北文化獨特風貌 瞿春泉、陳義芝獲台北文化獎

第26屆台北文化獎昨天公布獲獎名單，由國樂大師瞿春泉及台灣當代具代表性的學者詩人陳義芝獲獎。台北市文化局表示，2位得主在音樂藝術及文學創作領域深耕多年，對台北文化風貌貢獻極大，預計將於今年11月辦理頒獎典禮，並辦理台北文化獎相關推廣活動，表彰2位得主的卓越貢獻。

文化局表示，瞿春泉來自新加坡，由於父親是國樂器玩家，從小耳濡目染，浸淫於中西合併的音樂啟迪他日後融合古今中外，推廣國樂的信念，從藝近70年來曾任亞洲多個專業國樂團、劇團指揮，並於2013年至2021年期間擔任台北市立國樂團首席指揮，不只尋找國樂新聲音，強化台灣國樂根基，更大力推動本土化創作，將豐富多彩的地域特色寫進音樂創作中，台北市立國樂團為感謝他，自2022年起聘請瞿春泉為國樂團榮譽指揮，獲頒台北文化獎當之無愧。

文化局表示，瞿春泉將多年指揮經驗與音樂體驗融為一體，長期致力於國樂文化推廣、傳承與保存，也融合台灣歌謠與戲劇經典於舞台表演中，為台灣當代國樂開創另一種新風貌。他也致力推動國際文化交流及形塑台北之聲，廣獲藝文界高度肯定與推崇。

文化局表示，瞿春泉接到獲獎訊息難掩興奮之情，直說這個獎項是對他大半生音樂探索的最大肯定。對於文化界的肯定，瞿春泉表示將持續於音樂領域耕耘，建制國樂典章，將傳統音符國際化。

文化局表示，陳義芝是台灣當代最具代表性的學者詩人，以詩與散文享譽文壇，自師專在學即積極參與投稿與徵文，磨練筆鋒，大學考取台灣師範大學國文系，並陸續取得香港新亞書院文學碩士、高雄師範大學國文研究所博士，曾於中小學、大學等擔任教職。

文化局表示，除了投身杏壇，陳義芝著有包含學術專書、散文集、詩集等二十餘種出版品，並有英、日、韓等多國譯本發行，擅於連結古典傳統與當代思潮，獲時報文學獎推薦獎、教育部文藝創作獎等獎項肯定。陳義芝在1997年至2007年間任聯合報副刊主編，期間悉心發掘與鼓勵創作人才，連結起海內外華人文化圈。

文化局表示，2012年起，陳義芝與趨勢教育基金會合作，共同策劃「趨勢文學劇場」、「趨勢詩劇場」等系列文學劇，以劇場形式演繹歷代文豪生命歷程與經典詩詞，至今推出超過十齣劇目，在台北、高雄劇場公益推廣演出，增進學生對古典及現代文學的認識和喜愛。