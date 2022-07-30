大林蒲說明會居民花3小時發言 陳其邁重申誠意解決

高雄市長陳其邁今天主持大林蒲遷村案第三次說明會，共30人登記發言，歷時3小時才完成意見表述，陳其邁會後受訪表示，多數居民的疑慮已漸獲共識，並反映要加快遷村時程，但尚有部分牽涉預算的問題需與經濟部再做協調，需再花一些時間，市府對少數個別的問題，也有誠意解決。

大林蒲遷村說明會今早在大林蒲活動中心舉行，居民登記發言踴躍，陳其邁採統問統答方式，逐一回應，不只一次表達解決此案的誠意，也強調歷任市長，他到大林蒲最多次，遷村一事也絕對和居民站在一起。

陳其邁會後聯訪時，多數居民反映要加快遷村時間，大多數疑慮也都有共識，其中有些個別的題，他會個別解決。但前提是居民的財產權、社會權及相關的居住權都能獲得保障「不只是一坪換一坪，而是教育、治安、居住環境等問題都一併改善，兼顧大家的生活品質。

至於會中有居民認為遷村案牛步化，希望市府能盡速開放大家登記意願，且採造鎮方式安置，別讓說明會無止境召開，陳其邁對此表示，現在已經開了三次說明會，若有共識就會讓遷村計畫盡速進入後續程序，目前匯整個別輔口題進行解決，但有些必須再與中央協調，確保他們的權益。

另包括大林蒲遷村自救會質疑大林蒲農地能換到高坪特定區建地的選項，形同從汙染區遷至另一個汙染區，陳其邁說，按原先原則，農地的補償是將市價加四成，但有議員建議亦可與高特定區進行跨區區段徵收，此計畫是給居民另種一選擇，目前，高坪特定區每坪約十四萬到十五萬成交價，這是市府想得到做跨區段徵收的地方。

陳其邁也強調，遷村是整體計畫，要確保居民能獲得最大的保障，因牽涉到相關權益問題，因此要有高度的共識，「這不是選舉議題」。