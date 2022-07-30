大林蒲今辦說明會 柯志恩：要歡喜遷村非哀怨離家

高雄大林蒲遷村案今天上午舉辦第三次說明會，經濟部長王美花、市長陳其邁等人出席。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，大林蒲遷村案已經這麼經過這麼多時間，要給居民一個好交代，要讓居民歡喜遷村，而非哀怨被迫離開家鄉。

柯志恩日前曾前往大林蒲聆聽居民心聲，今早沒有去參加市府舉辦的第三次說明會，而是由立法院前院長王金平陪同參拜路竹天后宮。

針對大林蒲遷村案，柯志恩說，之前有去拜訪相關人士了解此事，她個人只有一個原則，已經這麼多時間了，應該給大林蒲居民一個很好的交代，希望他們是歡喜遷村，而不是被迫哀怨地離開自己的家鄉，所有的市長應該站在居民角度，給他們一個最穩當、最能夠被接受的方式。