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大林蒲遷村第3次說明會祭4項利多 仍難獲當地里長認同

聯合報／ 記者王昭月陳弘逸／高雄即時報導
大林蒲遷村今天上午召開第3次說明會，一早大林蒲遷村自救會就提前到說明會現場集結。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村今天上午召開第3次說明會，一早大林蒲遷村自救會就提前到說明會現場集結。記者王昭月／攝影

高雄市政府與經濟部今天上午共同召開大林蒲遷村第3次說明會，這次雖再增4項利多方案，但仍未獲當地居民認同，也有不少里長齊聲反抗，對遷村問題充滿疑慮。

「要遷，但遷村條件不好就拒遷」小港區鳳源里里長張宇讚說，上次說明會就提到，每戶補償費不足不敢更換怕遷就浪費，要更換負擔不到一半會形成負債，應再提高減輕壓力。

張還說，未來要遷村這裡長輩多中壯在外，先建再遷不要遷再建，搬兩次沒人受得了，租賃住宅都是弱勢，可讓人家半租半買，日後繳完有產權，是一個希望。

鳳興里里長洪富賢說，這次說到天花亂墜，建商已買，要提升建蔽率才可提升容積率，容積率是高度，建蔽率是寬度，與其新建活動中心，不如讓百姓用來蓋屋。

洪認為大林蒲是遷村不是賣村，不是徵收，經濟部長王美花來了，產業創新條例綁遷村，要她承諾不要用徵收。

洪還說，大林蒲有52%，僅21公頃，不足，如何，土地找到足，才來談遷村。此話一出，更獲台下眾人呼應。

此外，有居民認為，大林蒲是共同持有，不是畸零地，一坪換一坪才合理；更質疑，過去921大地震是以特別法重建大林蒲是環境災民，為何不能使用特別法？

龍鳳里里長黃文裕說，草案十人有九人訐譙，養魚的未補償，條件不好，絕不遷村。鳳鳴里里長李月雲說，政府要遷村，一定要條件好，若不想遷的，也要誠心溝通協調。

高雄市政府與經濟部今天上午共同召開大林蒲遷村第3次說明會。記者王昭月／攝影
高雄市政府與經濟部今天上午共同召開大林蒲遷村第3次說明會。記者王昭月／攝影
高雄市政府與經濟部今天上午共同召開大林蒲遷村第3次說明會。記者王昭月／攝影
高雄市政府與經濟部今天上午共同召開大林蒲遷村第3次說明會。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村今天上午召開第3次說明會，一早大林蒲遷村自救會就提前到說明會現場集結。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村今天上午召開第3次說明會，一早大林蒲遷村自救會就提前到說明會現場集結。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村今天上午召開第3次說明會，一早大林蒲遷村自救會就提前到說明會現場集結。記者王昭月／攝影
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