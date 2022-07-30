大林蒲遷村說明 陳其邁：若部長、政院不能就找總統

高雄市政府與經濟部今天上午共同召開大林蒲遷村第3次說明會，雖現場有大林蒲遷村自救會人員集結抗議，但市長陳其邁再增4項利多方案，對居民說明，他更強調若部長做不到，就找政院，政院不能做主，就找總統，「遷村一事會盡最大力量，為鄉親爭取權益。」

陳其邁在說明會上開頭就說，要先講清楚，大林蒲的事是市長最重要的事，不滿意就開到大家歡喜，才遷村，一定要有共識才成。

陳其邁表示，這次除589億增至689億外，另四大重點，第一，容積是240到300，現在增加容積，如在大林蒲可蓋3樓，搬遷可蓋到4樓，26坪計，可增150萬，合蓋大樓，一戶可增350萬價值，買政府蓋的增約40萬價值。

「市府會照顧大家，規畫增加容積給大家」陳其邁說完，便有台下喊，「我們要建蔽率」。

陳其邁接著說，第二農地，公共設施保地先前談過，特案會專案處理，農地原本是市價加四成，增一案，跨區區段徵收方式換建地，增加到45%的建地回來，比區徵再增5%；第三漁民朋友，找漁會漁民來說，設籍鳳鼻頭的漁船，一艘收購價240萬，約需花4億預算，在經濟部支持，需增2億預算處理此事。

最後第4點，陳其邁說，會增一大林蒲活動中心，六里遷維持不變，名稱也不變，分到鳳山及小港，建活動中心供六里使用，也會蓋有大木蒲共同記憶的文化館。

他還說，醫院診所、學校、托嬰中心育兒中心等，第一次報告已都做好規畫，不只一坪換一坪，還有完善設施，另有捷運黃線。