大林蒲遷村說明會陳抗爆推擠 自救會「請市長說人話」

大林蒲遷村今天上午召開第3次說明會，一早大林蒲遷村自救會就提前到說明會現場集結，有人試圖闖關，一度與在場員警發生肢體推擠；自救會在場怒批，說明會根本是為選舉而開，應成立一個遷村專案特別法解決此問題。

今天上午9時許，已有不少居民提早到說明會現場，大林蒲遷村自救會成員也陸續在場外集結抗議，盡管警方動員大批人力站成人牆阻隔，卻仍與試圖闖關的抗議人員在場員警發生肢體推擠，場面氣氛緊張。

大林蒲遷村自救會成員指，最近修訂第二次草案有「低價地」名詞，借問市長何為低價地，黑龍轉桌（台語），翻遍地價法沒有低價地，土地要徵收多少錢，應明確說明，更怒批「草案拿來看也看不懂，根本欺騙社會，沒有誠意」。

自救會表示，土地只有區段徵收及重畫二個手段，110年第二季，一共標出4萬9377筆土地，賺2232.79億，賣土地換錢，但易被誤會就會帶頭炒地皮，更酸「陳仲介」若抵價地轉給大蒲一坪換一坪，也不會無家可歸，在這裡抗爭。

自救會成員還說，市府土地開發後，取得的抵費地可專案讓售給居民，一坪換一換，7.5坪以下的住戶要給錢不給地，以後搬去何處？