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台86線向東延伸至台3線新闢截彎取直111億元經費核定

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台86線向東延伸至台3線新闢截彎取直111億元，經費核定。記者周宗禎／翻攝
台86線向東延伸至台3線新闢截彎取直111億元，經費核定。記者周宗禎／翻攝

台南市政府上午公告，台86線向東延伸至台3線道路新闢截彎取直案111億元經費已獲行政院核定；預期完工後可大幅縮短高雄旗山等地到台南市區行車時間，對觀光、國防、緊急醫療與救災有多重助益。

台86線快速道路到台3線省道主要靠182線道路連接，但182線在關廟、龍崎地區的路段彎曲狹窄，公路總局向行政院提報新闢「截彎取直」路線10.1公里，再加上共用182線部分路段，成為新路，總經費預估111億元。

新闢路段有東、西兩段，東段為內門台三線至龍崎五間，路長5.784公里；西段為龍崎區公所至南二高關廟交流道，路長4.312公里；東、段新闢路線之間，延用182線現有路線約5.8公里。

市府表示，公路總局提報「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」案，預計115年完成設計及用地取得，118年完工後將大大縮短行車時間，提高觀光遊憩的吸引力、對促進台地區發展有莫大助益。

市議員郭鴻儀表示，完工通車帶來的效益不僅是關廟、龍崎與內門、旗山區鄉親往來便利，更是打通區域貨物運輸、觀光旅運樞紐，效益不可小覷；但一定要先開闢關廟系統交流道為基礎，才能解決關新路等要道壅塞問題。

台南市民李小姐表示，嫁到高雄內門後，平均一至二星期會回台南娘家一次，主要行駛182線道路，經過龍崎、關廟地區路段時，路幅不寬，彎道又多，假日常有許多重機行駛，每次開車都覺得有壓力，如果能截彎取直，回台南市區至少能少開20分鐘山路，視線廣闊了，自然也能減少行車壓力，期待新路能早日開通。

台南 內門 行政院

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